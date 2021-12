Energies de Loire et Enerfip s’unissent en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique

Le mardi 14 décembre à partir de 12h30, Energies de Loire lance une campagne de financement participatif avec Enerfip, plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables. Energies de Loire se présente comme un bon candidat pour se lancer dans ce projet. Détails !

L’entreprise Energies de Loire spécialisée dans le photovoltaïque chez les agriculteurs, industriels et collectivités est implantée depuis 2018 sur les Pays de la Loire et possède deux agences ; à Candé (49) et Guérande (44). Depuis sa création, Energies de Loire connait une forte croissance et compte déjà près de 250 000 m² de projets en développement sur la région. Avec 10 MW raccordés en 2021, soit plus de 100 installations mises en service, la société s’impose comme un acteur de référence du photovoltaïque sur le territoire. Proximité, intégrité et professionnalisme sont les valeurs qui guident son équipe d’expérience qui ne cesse de s’agrandir, passant de 4 personnes en 2019 à 21 en 2021.

Un montant attendu de 850 000 €

Ce grand projet de financement participatif permettra à Energies de Loire de soutenir la croissance de sa filiale de production, Electricité de Loire et financer 31 projets photovoltaïques en toitures de hangars agricoles. Ces installations fourniront chaque année 7 703,24 MWh, une production d’électricité qui représente l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 3 439 personnes, soit 12% de la consommation électrique totale de Guérande ou 85% de Candé. Pour mener à bien l’ensemble de ces projets, Énergies de Loire a donc souhaité faire appel au financement citoyen et espère collecter un montant total de 850 000 €.