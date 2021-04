Formations longues Tecsol : un succès qui ne se dément pas et une nouvelle session à venir au mois de juin

L’intérêt pour l’énergie solaire va croissant. Et les formations dispensées par le bureau d’Etudes Tecsol, véritable curseur en la matière, en sont une preuve irréfutable. Les formations longues du bureau d’études croulent sous les demandes. Celle du mois d’avril affiche déjà complet. « Notre souci de garantir la qualité de nos formations, nous conduit à en limiter le nombre de participants à une vingtaine, et ce pour faciliter le dialogue avec les ingénieurs et approfondir les thématiques les plus complexes » assure Christophe Courtois, directeur général du bureau d’études. Pour répondre à la demande croissante, Tecsol programmera une nouvelle formation longue pour le mois de juin. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et il n’y aura pas forcément de la place pour tout le monde… Inscrivez-vous vite !

Deux témoignages sur la formation Tecsol

Sylvain Pouliquen, chercheur chez Air Liquide : « Moi qui suis très amont du photovoltaïque dans la recherche et le développement de plasma anti-reflet chez un grand industriel, je voulais voir ce qui se faisait actuellement sur l’aval de la filière, les nouvelles orientations, les nouveaux débouchés, les dernières générations de panneaux. J’ai appris plein de choses. J’ai beaucoup aimé les cas pratiques, c’était hyper intéressant. J’ai aussi bien aimé le principe des questions en direct via la box pour l’interactivité du débat. »

Guillaume Carlos, ingénieur chez Enerlis, développeur PV : « J’ai trouvé cette formation très complète. Elle synthétise très bien ce que l’on fait au quotidien. Ça remet d’équerre. Pour nous développeurs, elles nous apportent un avis externe éclairé et nous fait prendre conscience de la bonne méthodologie à suivre et du bon dimensionnement des opérations. On a ainsi pu voir que pour l’autoconsommation, les bâtiments tertiaires étaient plus adéquats que d’autres. Nous étions également intéressés par le côté juridique du PV car nous sommes en train de déployer la loi PACTE et ses complexités. En tous les cas, cette formation est une bonne base pour s’initier aux arcanes juridiques de l’autoconsommation ».

