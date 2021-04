ekWateur plus que jamais ancrÃ© dans la solidaritÃ©

ekWateur, l’un des premiers fournisseurs d’énergie indépendants en France, croit à un nouveau modèle économique plus solidaire et a à cœur de le faire rayonner sur le territoire Français. Au travers de ces trois belles initiatives - certification B Corp, adhésion au Mouvement Impact France et participation au guide de bonnes pratiques de la Tech4Value – le fournisseur incarne un nouveau système économique et participe à faire grandir le bilan positif de l’écosystème tech en durabilité et responsabilité.

Comme le label « bio » ou « fair trade » pour les produits, la certification « B-Corp » atteste qu’une organisation est une « entreprise à impact sociétal et environnemental positif ». En recevant cette certification, ekWateur est donc reconnue comme une entreprise écoresponsable.

Vers un nouveau modèle d’entreprise

Convaincue que le succès économique d’une entreprise tient à sa capacité d’intégrer la transition écologique et l’aspect sociétal, ekWateur fonctionne sur une base tripartite : personnes, planète et profits. « Nous sommes très fiers de voir qu’un organisme indépendant nous confirme que les actions mises en place chez ekWateur vont dans le bon sens, et bien au-delà de la simple vente d’énergies renouvelables », se réjouit Julien Tchernia, Président et Co-fondateur d’ekWateur.

Mouvement Impact France, pour porter haut et fort les valeurs de l’économie à impact

Transformer l’économie française par la transition écologique et sociale des entreprises, voici la raison d’être du Mouvement Impact France. Composée d’une communauté d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprises, le mouvement démontre qu’un autre modèle est possible et que les entreprises peuvent grandir en respectant 4 piliers, à savoir : l’impact social, l’impact écologique, le partage de la valeur et du pouvoir. ekWateur, en tant qu’entreprise Tech for Good, s’inscrit parfaitement dans ces valeurs et souhaite apporter sa pierre à l’édifice en partageant son savoir-faire avec d’autres acteurs de l’économie durable. « Aujourd’hui, les entreprises adhérentes à Impact France sont perçues comme pionnières – et seront les modèles de demain. En adhérent au mouvement, ekWateur participe à ce changement de paradigme dans l’économie – et qui plus est dans un contexte de relance économique. », déclare Julien Tchernia.

#Tech4Values : le guide des meilleures pratiques des champions de la tech

Fidèle à leur business model collaboratif, ekWateur figure parmi les 20 scales-up emblématiques de l’écosystème tech qui dévoilent un guide des meilleures pratiques des champions du numérique. En partenariat avec France Digitale et RespUp qui promeut les startups responsables et avec le soutien de la French Tech, cette démarche s’inscrit dans le mouvement #Tech4Values initié en 2020.

Les pépites techs y partagent leurs chiffres de performance économique, sociale et environnementale, et leurs best practices pour faire cohabiter ces trois piliers dans le bon développement des entreprises. Ce guide de bonnes pratiques a pour objectif d’inspirer et d’inciter les acteurs du numérique à s’engager dans une démarche d’impact social et environnemental positive : décarbonation, inclusion… Plusieurs chantiers seront menés simultanément et notamment celui de l’association entre innovation et business model. Une priorité pour ekWateur ! « Chez ekWateur nous sommes sur un modèle collaboratif qui met chaque client au centre de notre activité. Nous souhaitons que notre développement bénéficie à notre communauté. Nos clients peuvent devenir actionnaires via les levées de fonds participatives. Aussi, avec notre offre d’autoconsommation, tout le monde peut devenir producteur d’énergie, et nous allons plus loin en rachetant le surplus d’énergie. Enfin, notre SAV est collaboratif : des clients répondent aux clients (contre rémunération bien sûr) ! », conclut Julien Tchernia.