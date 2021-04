Alaska Energies, primé “TOP PV supplier France 2021” par EuPD Research, vise + 70 % de croissance en 2021

Parmi les distributeurs français d’énergies renouvelables, Alaska Energies ne connaît pas la crise ! Portée par une croissance annuelle de + 30 % depuis sa création en 2010, la société rhônalpine vient de recevoir le prix de “TOP PV supplier France 2021” par l’EuPD Research, institut de recherche reconnu internationalement. Fort d’un important plan de recrutement (effectif doublé en deux ans), Alaska Energies, distributeur spécialiste du bâtiment à énergie positive et précurseur dans l’autoconsommation solaire, vise une croissance de + de 70 % sur l’année 2021, et d’importantes perspectives de développement en France et en Europe (Espagne, Italie, Roumanie, Suisse).

EuPD Research, institut reconnu internationalement, vient de décerner à Alaska Energies le prix de “TOP PV Fournisseur en France 2021”. L’EuPD est un organisme de recherche allemand spécialisé dans le secteur de la durabilité sociale et de l’écologie. Il interroge tous les ans plus d’une centaine d’installateurs sur leur perception des grossistes du secteur photovoltaïque, sur des sujets tels que la notoriété de la marque, la perception et les recommandations faites par ses clients. L’organisme séléctionne ainsi les vainqueurs de cette distinction et leur décerne le prix pour l’année en cours.

Le certificat et le sceau “Top PV Supplier” ne sont attribués qu’aux entreprises classées avec des résultats positifs, supérieurs à la moyenne, par rapport à leurs concurrents. Ainsi et sur la base d’enquêtes auprès des installateurs réalisées par EuPD Research dans les domaines de la relation client, de la satisfaction des clients et de la distribution de modules et d’accumulateurs, la société Alaska Energies est l’un des meilleurs fournisseurs photovoltaïques en France ! “C’est une grande satisfaction pour nous de recevoir ce prix ! C’est le fruit de plus de 11 années d’analyse et de travail du marché photovoltaïque en France et en Europe. Depuis notre création, nous avons à cœur de fournir à nos clients une gamme de produits renommés, triés parmi les marques premiums, et à la pointe de la technologie. Les solutions que nous proposons tiennent leurs promesses : notoriété, crédibilité et longévité. Par ailleurs, il est pour nous primordial d’offrir à nos clients installateurs un service de qualité, à travers du conseil, de la formation, mais aussi via un accompagnement sur-mesure (démarches administratives, financement, assurances, sous-traitance…).”, explique Loïc Rodet, Directeur Commercial d’Alaska Energies.

1000 commandes par mois

Depuis sa création en 2010, Alaska Energies s’impose comme un acteur précurseur dans les solutions de gestion de distribution de systèmes photovoltaïques ou thermiques. D’abord bien implantée sur le marché français, l’entreprise s’est ouverte à l’Europe en répondant à une demande grandissante pour les énergies renouvelables, notamment en Italie, en Espagne, Roumanie et Suisse. Aujourd’hui, Alaska Energies affiche une croissance moyenne de plus de 30 % par an et vise en France + 70 % sur l’année 2021 avec une vente en volume de 1000 commandes par mois. Pour appuyer cette dynamique, la société a vu ses effectifs doubler en deux ans (20 collaborateurs en 2019, 40 en 2021) et engage un plan de recrutement très important dans les années à venir. “Nous poursuivons notre dynamique pour accompagner la progression du marché dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque. Nous avons un objectif de croissance important pour la France mais également à l’international, dans les pays où nous distribuons nos solutions. L’Italie, la Roumanie, la Suisse et l’Espagne représentent des marchés matures et des perspectives de développement conséquentes pour Alaska Energies.”, ajoute Virgile Suavet, Directeur Général d’Alaska Energies.

Encadré

Des partenariats solides avec les acteurs majeurs du marché du photovoltaïque

Alaska Energies est le partenaire historique d’Enphase Energy. L’entreprise fait partie des leaders du marché photovoltaïque et participe à son développement en repoussant les limites technologiques. MyLight Systems, créateur d’énergie solaire, est également l’un des clients et partenaires fabriquants d’Alaska Energies. Pionnier sur son marché depuis 2014, MyLight Systems accompagne chacun vers l’indépendance énergétique et relève le formidable défi de faire du bâtiment le 1er poste de production d’électricité.