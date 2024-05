Formation / L’Etincelle a déclaré sa flamme à la formation photovoltaïque

Ils sont trois jeunes garçons dans le vent, Paul Munos, 29 ans, Xavier Fraysse, 28 ans, Geoffrey Poirrier, 26 ans. Trois têtes bien faites à la vocation entrepreneuriale affirmée. Après avoir œuvré dans des start-ups, ces trois potes créent en août 2023 l’Etincelle. Sur la foi d’un constat irréfragable ! Les filières de la transition énergétique manquent de bras et le manque d’offres de formation, notamment dans le secteur de la pose de modules photovoltaïque, est dirimant à leur épanouissement. L’Etincelle a pour vocation à combler ce manque avec la création de campus solaires pérennes. Sur tout le territoire ! A la clé pour les apprenants un CDI immédiat, pour un emploi d’avenir sûr et correctement rémunéré.

« Il suffira d’une étincelle, d’un rien, d’un geste ». On connait la chanson, celle de l’idole. L’étincelle est souvent le début de quelque chose, d’une belle histoire avant le fol embrasement de l’après. L’Etincelle qui nous occupe n’est autre qu’une SAS co-fondée par trois jeunes hommes férus d’aventures entrepreneuriales et happés par les problématiques d’employabilité au sein des filières de la transition énergétique. Tournée vers les énergies renouvelables, l’origine d’Etincelle serait plutôt à chercher entre deux connecteurs de modules photovoltaïques sous l’effet de la fée… électricité solaire. Dans ce secteur d’activité, plus qu’ailleurs, la main d’œuvre qualifiée est rare. Une statistique illumine la situation : 5 500 nouveaux postes d’installateurs de panneaux photovoltaïques sont à pourvoir d’ici 2030 en France pour être raccord avec les objectifs fixés de 6 GW annuels. Les besoins de formation apparaissent énormes.

« Un taux de retour à l’emploi de 90% pour la première promotion »

« Sur la base de ces constats, nous avons posé les bases du projet d’entreprise. L’Etincelle a pour vocation de fournir des parcours en présentiel sur ces métiers techniques qui entourent l’installation et la maintenance de modules photovoltaïques. Nous avons ainsi mis en place un premier campus de 300 m² sur un site, en région parisienne à Choisy le Roy, opérationnel depuis le 1er septembre 2023. Il comprend un plateau technique et des salles de cours. La première promotion de douze personnes – un maximum pour ce type de formation – en est sortie le 30 octobre suivant avec un taux de retour à l’emploi de 90%. Nous déployons actuellement un deuxième campus de 500 m² avec une toiture intérieure de 50 m² dans l’est de Lyon afin de doubler notre potentiel de formation et assurer un rythme mensuel. Nous disposons de toutes sortes de matériels à jour : modules, onduleurs, micro-onduleurs et autres matériels électriques. Notre ambition est de former environ 250 personnes à fin 2024 sachant les demandes des entreprises surpassent largement nos capacités. Avec un taux de retour à l’emploi le plus important possible » assure Paul Munos, co-fondateur responsable du marketing, de la com, du financement et des relations candidats. Organisme de formation certifié Qualiopi, soutenu par France Travail, Etincelle recrute dans les secteurs de la fibre, dans ceux de la construction, du bâtiment ou de l’électricité, pour un public en reconversion appétent aux travaux manuels. La formation dure sept semaines et est prise en, charge par France Travail et l’entreprise via le dispositif POEI (voir encadré). « L’idée est que chacun de nos apprenants signent un contrat avec une entreprise avant de commencer la formation. Objectif à terme : la signature d’un CDI avec l’entreprise engagée dans le projet. Les sollicitations ne manquent pas » poursuit Paul Munos. Etincelle ouvre également ses campus à la formation en alternance sur neuf mois. A ce jour des entreprises comme Sireos, Tenergie, Eversun ou encore KBane (Leroy Merlin) ont fait confiance à Etincelle.

Etincelle fait appel à des professionnels expérimentés du secteur

En sortie de formation, les stagiaires maîtrisent l’ensemble des compétences liés au métier d’installateurs photovoltaïques : fondamentaux de l’électricité pour le photovoltaïque, habilitations électriques B2V et BR PV, habilitations pour le travail en hauteur et SST, pose de panneaux photovoltaïques, raccordement et mise en service d’une installation jusqu’à la maintenance des systèmes solaires. Pour former ces futurs techniciens du photovoltaïque, Etincelle fait appel à des professionnels expérimentés du secteur. Les formateurs ont ainsi en moyenne une quinzaine d’années d’expérience dans l’électricité et les métiers enseignés. « Ils exercent encore une activité et sont connectés à la réalité du terrain. Avec les retours des apprenants, nous avons mis en place un protocole d’amélioration continue de nos équipes pédagogiques. Nous avons internalisé l’ensemble de notre ingénierie pédagogique » précise Xavier Fraysse, en charge de la pédagogie. En matière de croissance, les plans de développement à long terme sont particulièrement ambitieux. En termes de géographie d’entreprise, un déploiement des campus est envisagé sur Montpellier et Nantes dans les prochains mois. Côté formation, Etincelle a d’ores et déjà programmé une diversification avec des modules, de huit semaines, consacrés à l’installation et à la maintenance des bornes de recharge électrique. « Il existe une complémentarité et une synergie évidente entre les deux activités. Nous avons le désir de devenir une référence dans la formation des métiers en lien avec la transition énergétique, entre solaire et mobilité électrique » souligne Geoffrey Poirrier, en relation avec les entreprises. En moins d’un an, Etincelle a su convaincre les acteurs de la filière solaire et des bornes IRVE. Elle s’est déjà muée en un grand foyer du savoir et de la connaissance des énergies propres ! Une Etincelle comme un printemps de la formation dans les EnR …

Encadrés

Qu’est-ce que la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle ?

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) est une aide financière de France Travail à destination des employeurs, proposant une formation préalable à l’embauche. Elle a pour but de permettre aux personnes en recherche d’un emploi d’acquérir les compétences professionnelles requises pour occuper le poste correspondant à l’offre d’emploi déposée par leur future entreprise auprès de France Travail. La POEI est financée par France Travail et peut être cofinancée par le Conseil Régional ou l’Agefiph par exemple.

Infos pratiques

Durée : 7 semaines de formation puis embauche en CDI

Lieu : la formation se déroule sur nos 2 campus basés à Choisy-le-Roi et Lyon.

Prix : 6713€ TTC. Pris en charge par France Travail et l’entreprise. Aucun frais à avancer du côté apprenant.

Prochaines sessions PV :‍

- du 21 mai au 8 juillet 2024 (Paris)

- du 10 juin au 26 juillet 2024 (Lyon)

- du 24 juin au 9 août 2024 (Paris)

Prochaines sessions bornes de recharges:

‍- Du 16 septembre au 13 novembre 2024 (Lyon)

- Du 23 septembre au 19 novembre 2024 (Paris)