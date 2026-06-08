Ã‡a y est ! pour Dualsun, le solaire rÃ©sidentiel est dÃ©finitivement sorti de sa dÃ©pendance aux tarifs rÃ©glementÃ©s

PubliÃ© au Journal officiel du 4 juin 2026, lâ€™arrÃªtÃ© du 1er juin modifie en profondeur le cadre tarifaire S21 applicable aux installations photovoltaÃ¯ques sur bÃ¢timent, hangar ou ombriÃ¨re, jusquâ€™Ã 500 kWc en mÃ©tropole continentale.Â Le texte ramÃ¨ne le tarif de rachat du surplus dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã 1,1 câ‚¬/kWh et supprime la vente totale pour les moins de 9 kWc.

Si la mesure semble spectaculaire, elle constitue en rÃ©alitÃ© une baisse trois fois moins forte que le choc de mars 2025, quand le tarif Ã©tait passÃ© de 12,69 Ã 4 câ‚¬ en un jour. Ce qui devient encore plus incitatif, c’est le rapport : 1 kWh autoconsommÃ© vaut dÃ©sormais 20 fois un kWh revendu. Le message envoyÃ© en mars 2025 est donc confirmÃ© et renforcÃ©.

L’arithmÃ©tique est implacable. Par exemple, sur une installation de 6 kWc Ã

Lyon, incluant 50 % d’autoconsommation : le passage de 4 Ã 1,1 câ‚¬ reprÃ©sente

87 â‚¬ de perte annuelle. Pour les rÃ©cupÃ©rer intÃ©gralement, il suffit d’amÃ©liorer l’autoconsommation de 7 points : soit 435 kWh supplÃ©mentaires gardÃ©s chez soi. Un simple EMS (Energy Management System), qui pilote en temps rÃ©el la consommation du foyer au pic de production, couplÃ© au ballon d’eau chaude comme la FLASHbox, fait deux Ã trois fois mieux, sans batterie, dÃ¨s la premiÃ¨re annÃ©e.

Ce calcul, la filiÃ¨re l’a anticipÃ© dÃ¨s mars 2025. C’est lÃ que le marchÃ© a basculÃ©. Les EMS sont entrÃ©s dans les critÃ¨res de la TVA Ã 5,5 % en octobre 2025. Reconnaissance officielle de leur rÃ´le. Mais surtout, la batterie physique a franchi en 2025 un cap que personne n’attendait aussi tÃ´t : il y a un an, stocker son Ã©lectricitÃ© coÃ»tait entre 18 et 24 câ‚¬/kWh (presque autant que l’acheter au rÃ©seau !). Aujourd’hui, ce coÃ»t est tombÃ© entre 8 et 15 câ‚¬/kWh, pendant que le prix du pack installÃ© chutait de 25 % en douze mois. Le kWh rÃ©seau tourne Ã 20 câ‚¬. Le croisement a eu lieu.

DerriÃ¨re ces chiffres, un mouvement de fond sâ€™accÃ©lÃ¨re. â€œChaque foyer construit dÃ©sormais son propre plan d’Ã©lectrification. PAC, borne de recharge, pilotage intelligent. L’autonomie vis-Ã -vis du rÃ©seau devient lâ€™argument central, et c’est un argument qui ne dÃ©pend d’aucun tarif rÃ©glementÃ©. Cette transformation du marchÃ© renforce la pertinence de la trajectoire que nous suivons depuis lâ€™origine de Dualsun, en exploitant le potentiel hybride du solaire (photovoltaÃ¯que et thermique en un seul panneau) et le stockage de lâ€™Ã©nergie sous forme thermique”, explique JÃ©rÃ´me Mouterde, cofondateur et CEO Dualsun.