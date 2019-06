Fondation LUMA dâ€™Arles : un projet solaire lumineux

La Grande Halle est l’un des bâtiments emblématiques du Parc des Ateliers d’Arles situé sur la friche industrielle des anciens bâtiments de la SNCF. Maja Hoffmann , présidente de la Fondation LUMA a voulu en faire un lieu dédié à la diversité culturelle et la création artistique. Un antre de l’art contemporain et des activités interdisciplinaires. Sur ce bâtiment exemplaire de type Eiffel, 1050 capteurs solaire bi-verre Solarwatt de 300 Wc ont été posé en toiture via la structure SMAC Solar. Les micro-onduleurs YC1000 natifs triphasés d’AP Systems ont été choisi pour optimiser la configuration électrique de la centrale. Cette installation de 315 kWc sera utilisée en autoconsommation réinjectée dans la boucle privé du parc. Dans cette vidéo explicative du projet Jérome Maubé, Directeur technique du cabinet MYAMO, Assistance à Maitrise d’Ouvrage, explique les étapes du projet et les raisons l’ayant porté vers les micro-onduleurs YC1000 d’APsystems.

Voir la vidéo…