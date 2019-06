GLOBAL ECOPOWER : une AG tournÃ©e vers la rÃ©alisation du complexe Algo-Solaire de lâ€™Aude

L’Assemblée générale mixte de Global EcoPower s’est réunie à Meyreuil le mercredi 29 mai 2019 sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Santander, Président du Conseil d’administration. L’équipe de la Direction générale ainsi que l’ensemble des administrateurs de la société étaient présents. Les actionnaires, représentant un quorum de 66,01%, ont approuvé la quasi-totalité des résolutions, dont les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018, à une très large majorité. Ils ont notamment reconduit le Président-Fondateur actuel dans ses fonctions.

Un premier déblocage d’ici le 17 juin

Monsieur Jean-Marie Santander, Président – Directeur général de Global EcoPower : « Je suis heureux que l’assemblée générale avec les nouveaux actionnaires, qui étaient tous présents ou représentés, se soit tenue dans une telle atmosphère de sérénité et d’encouragements pour les réalisations futures de Global EcoPower. C’est prometteur pour les prochains résultats du Groupe. A titre liminaire, j’ai exposé la situation de la société, et en particulier j’ai indiqué à l’ensemble des actionnaires présents ou représentés, que le fond de dette que nous avons sollicité pour le financement du projet dénommé Complexe Algo-Solaire de l’Hers, nous a adressé un « term sheet » en date du 20 février 2019 nous proposant un financement de 26 M€. Dès lors, ils ont réalisé les opérations de due diligence, et un comité d’engagement, en date du 5 avril 2019, a confirmé ce term sheet sous conditions suspensives, comme il est d’usage dans ce type d’opération. A ce jour, les conditions suspensives n’étant pas toutes levées, le contrat définitif n’est pas encore signé avec le fond de dette mais un premier déblocage de 6,7 M€ est prévue d’ici le 17 juin 2019. Je n’anticipe pas de difficultés particulières pour la signature et le premier déblocage ».

Un avenir à énergie positive et en autoconsommation totale ou partielle

Il poursuit : « Par ailleurs, et en vue de faire face aux engagements du Groupe, un groupe d’actionnaires (principalement les nouveaux actionnaires) a avancé en compte courant 2,125 M€. Enfin nous venons de souscrire auprès du Crédit Coopératif un emprunt de 1,05 M€, sur une durée de 4 ans au taux fixe de 1,80%. Le premier déblocage s’est fait le 29 mai 2019 à hauteur de 543 K€. Le second déblocage doit intervenir au cours du mois de juin. Mon objectif est de construire un groupe industriel, en positionnant l’entreprise sur une stratégie d’avenir avec notamment des complexes écologiques, à énergie positive et en autoconsommation totale ou partielle, qui mettent en œuvre des produits à haute valeur ajoutée et des énergies renouvelables. Les nouveaux actionnaires, séduits par cette stratégie, ont de grandes ambitions pour notre entreprise et leur arrivée au capital de GEP doit nous donner les moyens de ces ambitions. »

Encadré

Le complexe algo solaire de l’Hers en chiffres

Global EcoPower annonce avoir démarré les travaux d’un complexe énergétique innovant, situé à Payra-sur-l’Hers dans l’Aude (11). La 1ère tranche du projet, d’une capacité de 20 MW, combine plusieurs technologies de production d’électricité sur le même site, associées à la production d’une spiruline (microalgue) produite selon les principes de l’agriculture biologique :

 Une centrale photovoltaïque au sol de 4,979 MWc

 Un ensemble de deux serres agricoles (53 000 m2 environ) recouvertes de panneaux solaires sur les versants sud de la toiture, soit 6,59 MWc

 Deux centrales de cogénération de 4,375 MWe chacune, soit 8,75 MWe

Plus d’infos…