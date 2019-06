FINANCE VERTE : GARANCE s’engage en faveur de l’investissement responsable et signe les PRI

GARANCE est signataire 2019 du programme de l’ONU pour la promotion de l’investissement responsable PRI (Principle for Responsible Investment). Plus qu’une simple signature, cet engagement est matérialisé par 7 engagements concrets, inscrits dans un plan de déploiement sur trois ans. Des mesures en faveur de la décarbonisation et de la non-dégradation des terres sont déjà effectives. Parmi ces engagements forts proposés dans la politique d’investissement, GARANCE s’engage à investir 120 millions d’euros d’ici 2021 dans des fonds d’énergies renouvelables, et à maintenir ses investissements à plus de 3 % dans ses actifs au-delà. GARANCE s’engage par ailleurs à continuer de limiter ses investissements dans le charbon : les entreprises minières dont les revenus sont issus à plus de 50 % du charbon et les producteurs d’énergie générant plus de 50 % de leur énergie via des centrales au charbon sont interdits dans les investissements en direct et dans les fonds dédiés. Les données faisant foi sont celles issues de la Global Coal Exit List. « Ce programme matérialise notre engagement et nous inscrit dans la durée. Il répond aussi par anticipation aux mesures de la loi Pacte qui visent notamment l’intérêt social de l’entreprise et l’épargne durable », précise Xavier Couratier, Directeur technique et financier de GARANCE.

