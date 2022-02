Fnac Darty signe un second PPA avec Valeco pour accroÃ®tre la part dâ€™Ã©nergie verte du Groupe en France

Le groupe de distribution Fnac Darty et le producteur d’énergie renouvelable Valeco viennent de signer un contrat de vente d’électricité verte ou Corporate PPA (Power Purchase Agreement) portant sur la production d’un futur parc solaire en région Centre-Val de Loire, à Argent-sur-Sauldre (18). D’une puissance de 20MW installée, ce futur parc solaire, qui verra le jour en 2023, couvrira 16% de la consommation énergétique annuelle des sites de Fnac Darty en France.

PPA : de l’éolien au solaire

S’inscrivant dans la volonté du Groupe de réduire de 50 % ses émissions de CO2 à horizon 2030, ce nouveau PPA vient ainsi compléter le premier contrat de vente d’électricité d’origine éolienne signé en janvier 2021 avec Valeco. Ces deux contrats cumulés représenteront ainsi un tiers de la consommation annuelle du groupe Fnac Darty. « Nous sommes très heureux d’annoncer la signature de ce second PPA avec Fnac Darty, cette fois-ci pour la construction d’une centrale solaire en France. Cet accord souligne la qualité de nos relations et témoigne de notre capacité à accompagner, sur le long terme et de façon évolutive, de grandes entreprises à l’image de Fnac Darty. Il s’agit ici de sécuriser la production d’un futur projet qui verra le jour dès 2023 et qui doit permettre de couvrir 16% de la consommation annuelle d’électricité de Fnac Darty. C’est une fierté pour nos équipes et un signal fort pour le marché.

Un PPA qui contribue à verdir le mix énergétique français

La démarche ambitieuse de Fnac Darty et son engagement en matière de transition énergétique est exemplaire et démontre, en écho à l’actualité et face à l’urgence de l’enjeu climatique, qu’un engagement pour un changement puissant et durable est possible », indique François Daumard, Président de Valeco. « En cohérence avec sa politique de développement durable, Fnac Darty a fait le choix de recourir à des certificats de garantie d’origine traçables, par le biais de contrat d’achat d’électricité en direct avec un producteur d’énergie renouvelable. Avec ce Corporate PPA, cette stratégie prend une dimension plus forte encore, puisque ce contrat avec Valeco permettra non seulement de verdir nos approvisionnements en électricité, mais également de contribuer à verdir le mix énergétique français grâce à la construction d’une nouvelle centrale solaire. Fnac Darty et Valeco ont été particulièrement attentifs à la protection de la biodiversité pour développer cette centrale et nous nous réjouissons des retombées positives de ce projet », explique Géraldine Olivier, Directrice RSE de Fnac Darty. « Nous nous félicitons de ce nouveau partenariat avec Valeco qui marque une accélération dans notre stratégie d’approvisionnement en énergie renouvelable en France, et participe au développement des territoires avec la construction d’une nouvelle centrale solaire. Il s’inscrit dans la volonté du Groupe de réduire son impact environnemental tout en poursuivant le déploiement de sa démarche achats indirects responsables » ajoute Magali Félix, Directrice Achats Indirects Fnac Darty.

Un projet solaire en faveur de la biodiversité, qui verra la mise en place d’une activité apicole et d’un pâturage ovin

D’une superficie de 20 hectares, le futur parc solaire sera développé sur un ancien terrain agricole que la commune a transformé afin d’accueillir un projet industriel. Valeco a décidé de conserver l’activité agricole initiale en y déployant notamment une activité d’apiculture autour de l’abeille noire de Sologne ainsi qu’un pâturage ovin. Pour cela, des haies seront créées et la haie existante sera renforcée tant pour participer à l’insertion paysagère du projet que pour renforcer les continuités écologiques. Des essences locales et attractives pour l’avifaune et les pollinisateurs seront sélectionnées (Erable champêtre, Cornouiller sanguin, Troène…). Pour l’ensemble du projet, Fnac Darty et Valeco ont tenu à favoriser le développement de l’emploi local, en faisant par exemple appel à des pépinières et entreprises locales. Valeco s’engage également à faire intervenir en priorité des professionnels locaux pour l’entretien de la végétation du site (éleveur pour le pâturage, association de réinsertion ou entreprise d’entretien des espaces verts, clôturiste local…), ainsi que pour l’activité apicole mise en place. Avec ce nouveau projet et le développement de Valeco dans la région, une nouvelle base de maintenance est amenée à se déployer aux environs. L’électricité produite par la centrale solaire sera injectée sur le périmètre d’équilibre de Solvay Energy Services avant d’être redistribuée aux sites de consommations de Fnac Darty.