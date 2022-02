Boralex/Energy Infrastructure Partners : un accord pour accompagner la mise en œuvre du Plan stratégique

Boralex vient d’annoncer la signature d’un accord portant sur l’investissement par Energy Infrastructure Partners (« EIP ») à hauteur de 30 % dans son portefeuille d’actifs en exploitation et de projets en développement en France. La transaction interviendra après la consultation des instances représentatives du personnel et l’obtention des autorisations règlementaires applicables. La clôture est prévue au cours du premier semestre de 2022. Parmi les faits saillants de la transaction, on retiendra :

● Boralex signe un partenariat à long terme avec EIP, gestionnaire mondial d’investissements basé en Suisse et spécialisé dans le secteur de l’énergie, qui prendra une participation de 30 % dans les activités de Boralex en France. Ce partenariat comprend les actifs français en exploitation, soit 1,1 GW à ce jour, ainsi qu’un portefeuille de projets de 1,5 GW sur le marché français.

● Les activités de Boralex en France ont généré un EBITDA de 134 M€ (193 M$ CAD) en 2021.

● La transaction représente une valeur de l’équité pré-investissement de 1 718 M€ (2 474 M$ CAD) pour l’ensemble des activités de Boralex en France, représentant un multiple de valeur d’entreprise sur BAIIA(A) 2021 de 20,3.

● Le montant à recevoir par Boralex à la suite de cette transaction est de 532 M€ (766 M$ CAD), dont une portion sera réinvestie dans les opérations de Boralex en France (à travers une augmentation du capital).

● Boralex demeure actionnaire majoritaire et gestionnaire de ses actifs en France.

Au-delà de l’éolien, Boralex entend se déployer aussi dans le solaire et le stockage

Présente en France depuis plus de 20 ans et créatrice d’un modèle unique, Boralex se distingue par son métier de développeur, constructeur, propriétaire et exploitant de sites de production d’énergie renouvelable. La Société a su évoluer pour répondre aux besoins énergétiques croissants du marché français et s’imposer en tant que premier producteur indépendant de l’éolien terrestre de France depuis 2014. Ce partenariat viendra renforcer le rôle de Boralex sur ce marché, et va lui permettre d’accélérer sa croissance pour atteindre les objectifs ambitieux de son Plan stratégique qui sont, pour la France, de porter la puissance installée à 1,8 GW en 2025 et jusqu’à 3 GW en 2030. Il était important pour Boralex d’attirer un partenaire avec une vision de long terme, capable d’investir dans le développement futur de la Société autant dans l’éolien et le solaire que dans le stockage. EIP possède toutes les qualités nécessaires pour permettre à Boralex de continuer à se démarquer dans le marché français. « Nous sommes reconnaissants envers l’équipe d’EIP pour la confiance qu’elle nous témoigne. Nous sommes impatients de travailler en partenariat à la réalisation de nos ambitions aux côtés d’un joueur reconnu dans notre industrie, qui connait bien le secteur des énergies renouvelables en Europe et qui partage nos valeurs en matière de responsabilité sociétale d’entreprise. En plus d’une création de valeur significative pour nos actionnaires, cet investissement illustre la qualité du travail de notre équipe en France et au Canada et nous permet de valoriser cette plateforme unique que nous construisons depuis plus de 20 ans maintenant », a dit Patrick Decostre, président et chef de la direction.