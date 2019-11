Eco-SESA : une confÃ©rence et un sÃ©minaire sur lâ€™autonomie et le voisinage Ã©nergÃ©tiques les 21 et 22 novembre prochains Ã  Grenoble

Projet sélectionné dans le cadre de l’appel “Cross Disciplinary Program” (CDP), Eco-SESA pour Safe, Efficient, Sustainable and Accessible energy est porté par l’université de Grenoble. Partant d’observations à l’échelle du bâtiment et du quartier, le projet Eco-SESA vise à produire des connaissances, des concepts, des outils et des méthodes permettant de repenser la planification, la gestion et la gouvernance des systèmes énergétiques urbains ainsi que la conception de leurs composants. Visant une énergie sûre, efficace, durable et accessible, ces apports seront partagés avec les communautés scientifiques et les acteurs de la ville et de l’énergie.

Quid de nos devenirs énergétiques ?

Dans le cadre de ce projet prend place une conférence intitulée “De l’ordre électrique à l’autonomie énergétique ?” qui aura lieu le 21 novembre prochain à Grenoble. Au programme, Fanny Lopez, historienne de l’architecture, maîtresse de conférences à l’Ecole d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée (Eav&t) et chercheuse au LIAT à ENSA Paris-Malaquais. Depuis la fin des années 1990, de nouveaux systèmes énergétiques remplacent ou se superposent au modèle des grands réseaux centralisés traditionnels. Les changements d’échelles dans la production, voire dans la distribution modifient les devenirs énergétiques urbains et territoriaux animés par un renforcement de l’autonomie énergétique.

Les micro-réseaux électriques de Londres, de Woking ou de New York, les mini centrales urbaines, rurales ou domestiques de Barcelone, de Prats-de-Mollo-la-Preste ou de Feldheim redessinent des trajectoires de plus petites échelles associées à des modalités de gouvernance et des spacialités énergétiques profondément renouvelées. Cette conférence propose une histoire critique de l’impact des infrastructures électriques sur le territoire et une analyse de nos devenirs énergétiques.

Suivra une table ronde qui réunira des chercheur.e.s et acteur.rice.s qui discuteront les résultats proposés :

Sylvie Laroche, Chercheure, AAU-CRESSON

Elisabeth Logeais, directrice de Tenerrdis

Thomas Reverdy, Enseignant-chercheur, Grenoble INP-UGA et PACTE

Marion Carroz, Directrice territoriale Alpes, GRDF

Conférence et table-ronde seront animées par Nicolas Tixier, Directeur de AAU-Cresson et Gilles Debizet, co-directeur du CDP Eco-SESA.

Le voisinage énergétique en question

Un séminaire fera suite à cette conférence le lendemain matin, toujours à Grenoble. Le CDP Eco-SESA, PACTE et AAU-CRESSON s’associent en effet pour proposer un séminaire de recherche sur le thème “Mais qu’est-ce donc qu’un voisinage énergétique ?” à l’occasion de la venue de Fanny Lopez, qui interviendra en tant que discutante invitée. Il proposera à la discussion les résultats de chercheurs du cross-disciplinary programm Eco-SESA. La matinée s’articulera en 3 temps, chacun contenant présentation de résultats et discussion. Au programme : Autoconsommation collective : (auto-)organisation et régulation, Projet urbain et projet énergétique, Assemblage énergétique et transect urbain. L’inscription est gratuite et souhaitée avant le 14 novembre 2019.

Encadré

Fanny Lopez, portrait

Fanny Lopez est historienne de l’architecture, maîtresse de conférences à l’Ecole d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée (Eav&t) et chercheuse au Laboratoire infrastructure architecture territoire (LIAT) à Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais. Ses activités de recherche et d’enseignement portent sur le rapport de l’énergie et de ses infrastructures aux disciplines de l’aménagement : architecture, villes, territoires. Sa thèse, consacrée à l’autonomie énergétique, a été publiée aux Editions de la Villette en 2014 sous le titre : Le rêve d’une déconnexion. De la maison autonome à la cité auto-énergétique.

<a href=”https://ecosesa.univ-grenoble-alpes.fr/eco-sesa-program/news/seminaire-mais-qu-est-ce-donc-qu-un-voisinage-energetique–812724.htm?RH=248563989255636“>Plus d’infos…</a>