L’Ã©lectrification moins coÃ»teuse que le gaz vert pour dÃ©carboner l’Ã©nergie – Cambridge Econometrics & Element Energy

Une nouvelle étude à paraître jeudi 14 mars montre que pour décarboner l’UE d’ici 2050, un scénario privilégiant l’électrification intelligente et l’efficacité énergétique coûterait nettement moins cher qu’un scénario donnant beaucoup de place au gaz vert, et ce, même dans les pays européens au climat froid. Explications !

L’étude, réalisée par Element Energy et Cambridge Econometrics pour la Fondation européenne pour le climat, conclut que la décarbonation de l’énergie en Europe est possible à l’horizon 2050 dans différents scénarios et peut apporter des co-bénéfices socio-économiques :

- 1,8 million d’emplois supplémentaires

- jusqu’à 23 milliards d’euros d’économies en dépenses énergétiques pour les ménages européens

- une augmentation de 2,1 % du PIB de l’UE.

L’étude examine différentes combinaisons d’électrification « intelligente », d’efficacité énergétique et de biogaz (aucun des scénarios ne repose sur l’électrification directe de toute la demande énergétique). L’analyse confirme la complémentarité de l’électrification directe avec les réseaux de chaleur et de gaz vert (neutre en carbone), et souligne que toutes ces solutions bas carbone devront être déployées plus rapidement pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

Mais elle confirme surtout que la combinaison la plus efficace consiste à privilégier l’efficacité énergétique et l’électrification intelligente, tout en orientant l’hydrogène vert disponible vers des applications spécifiques où il apporte la plus grande valeur ajoutée, comme le stockage saisonnier et l’alimentation électrique de pointe.

Laurence Tubiana, PDG de la Fondation européenne pour le climat déclare: «Le débat ne porte plus sur la question de savoir si l’Europe peut être climatiquement neutre à l’horizon 2050, mais sur la manière dont nous allons y arriver. Il est temps de faire des choix clairs en faveur de systèmes d’énergie sans combustibles fossiles en Europe. «L’Europe que nous voulons» protège les citoyens européens des menaces mondiales telles que le changement climatique, les aide à reprendre le contrôle de leur vie, mais aussi les avantages économiques et sociaux de la transition carbone zéro. »

Lisa Fischer, conseillère principale en politiques à E3G précise: «L’UE peut désormais passer des scénarios à des choix en faveur d’un système énergétique zéro carbone. Cela est indispensable pour une transition bien gérée et juste – et le programme est clair: protéger les consommateurs en accordant la priorité aux investissements dans l’efficacité et la demande active et en évitant les investissements dans des infrastructures fossiles non améliorées. Renforcer la confiance des investisseurs grâce à un programme d’énergie renouvelable sans équivoque et à un système d’électrification intelligente reflété dans une évaluation actualisée des besoins en infrastructures de l’UE. Renforcer la compétitivité de l’UE en soutenant des technologies innovantes neutres pour le climat afin de résoudre des problèmes persistants tels que le stockage saisonnier.”

Voir l’étude…