FlexibilitÃ© Ã©lectrique : Octopus Energy dresse le bilan des Ã‰co-Sessions et prÃ©pare dÃ©jÃ  la suite avec les Heures-bonus

Alors que les beaux jours arrivent, Octopus Energy France, fournisseur et producteur d’électricité verte et française, tire un bilan très positif de la dernière édition de son programme d’effacement énergétique, les Éco-Sessions. Une opération d’effacement rondement menée : plus de 370.000 euros reversés et 600.000 kWh économisés !

L’opération, qui récompense financièrement les clients qui réduisent leur consommation d’électricité pendant les pics de demande, a permis cette année d’économiser 35 tonnes de CO2 et 600.000 kWh d’électricité, soit l’équivalent d’un million de cycles de machine à laver ou de 3 millions d’heures de streaming vidéo. À l’issue de 18 sessions, réparties du 15 octobre au 15 avril, Octopus Energy a reversé 377.000 euros à ses participants. Forte de ses résultats, l’entreprise prépare déjà la suite avec un nouveau programme, les Heures-Bonus. Cette fois, il ne s’agit plus de réduire sa consommation, mais de la déplacer vers des créneaux stratégiques, au printemps et en été. L’idée est la même : favoriser la flexibilité et œuvrer pour la stabilité du réseau électrique – une nécessité alors que RTE a émis en avril des alertes sur la surproduction d’électricité.

Les Eco-Sessions : une action collective pour la transition énergétique

À l’automne et en hiver, le réseau électrique français peut être mis à rude épreuve, avec une demande très forte en électricité et une production qui peine à suivre. Pour passer ces pics en minimisant les risques de coupures, des moyens de production chers et polluants (centrales à gaz, fioul ou charbon) sont utilisés. Pour soulager le réseau et lisser les pics de consommation d’électricité, Octopus Energy France a lancé en octobre dernier, pour la deuxième année consécutive, ses Éco-Sessions. L’idée : demander aux clients volontaires de réduire leur consommation d’électricité afin d’avoir un impact coordonné et à grande échelle. Alertés par mail la veille d’une Éco-session, les participants ont par exemple été invités, pendant certains créneaux (8h-13h et 18h-20h), à baisser le chauffage de quelques degrés, ou encore à patienter quelques heures avant de charger leur voiture électrique ou de démarrer un sèche-linge… Cette année, l’opération a mobilisé près de 50.000 clients inscrits (contre 30.000 en 2023), maximisant l’impact sur le réseau électrique. A l’issue de chaque session, Octopus Energy France a comparé les données de consommation à ce qui est consommé aux mêmes heures un jour « normal ». L’écart entre les deux, soit l’économie d’énergie électrique, a ensuite été récompensé en euros, directement versés sur les cagnottes des clients. Pour récompenser les efforts de ses clients, Octopus Energy France a déjà versé plus de 377.000 euros sous forme de bonus crédités sur les cagnottes (disponible sur l’espace client) de ses clients. Au terme des Éco-Sessions, 80% des participants se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits, particulièrement ceux ayant participé pour des enjeux de transition énergétique (60% d’entre eux).

Une dynamique qui se poursuit avec le lancement des Heures-Bonus

Fort du succès de cette initiative, Octopus Energy France lance un nouveau programme, unique en France : les Heures-Bonus. Le principe, complémentaire aux Éco-sessions, est ici d’inciter les clients à déplacer leur consommation lorsque l’énergie renouvelable est abondante sur le réseau, et moins chère. Concrètement, les inscrits recevront la veille, à 14h, des alertes mail leur indiquant les créneaux favorables à la consommation. En contrepartie, le surplus de consommation sur ces plages (par rapport à un jour habituel) sera récompensé financièrement (10 centimes par kWh économisés), avec un triple objectif : équilibrer le réseau, favoriser les énergies renouvelables et réduire la facture des consommateurs. Tous les clients d’Octopus Energy sont invités, s’ils le souhaitent, à participer à l’initiative – soit plus de 500.000 particuliers. « Consommer au bon moment devient aussi important que consommer moins. Les Éco-Sessions ont prouvé que nous pouvions avoir un impact concret sur l’équilibre du réseau électrique en adaptant la consommation à l’offre et en impliquant activement nos clients. Avec les Heures-Bonus, nous franchissons une nouvelle étape en récompensant une consommation plus intelligente, alignée sur les pics de production d’énergies renouvelables. C’est une façon concrète d’agir ensemble, pour la transition énergétique, et de réinventer nos usages », souligne Lancelot d’Hauthuille, directeur général d’Octopus Energy France. Avec les Éco-Sessions et désormais les Heures-Bonus, Octopus Energy France mise sur l’intelligence collective pour construire un système énergétique plus flexible et plus durable.