SunLib sâ€™allie Ã  Maison Solaire Voltalia pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement et dÃ©mocratiser lâ€™accÃ¨s au solaire en France

Nouvelle étape clé pour le spécialiste français de l’abonnement solaire : SunLib conclut un partenariat stratégique avec un leader des énergies renouvelables, Maison Solaire Voltalia, filiale du Groupe Voltalia. Dès début juin, les offres d’abonnement SunLib seront distribuées dans l’Hexagone par de grandes enseignes partenaires de Maison Solaire Voltalia.

S’abonner au solaire en faisant ses courses en magasin, son shopping en ligne, ou via son contrat d’électricité ? C’est désormais possible grâce à SunLib et Maison Solaire Voltalia : leur nouveau partenariat donne aux clients de grandes enseignes françaises et fournisseurs d’énergie la possibilité de souscrire aux offres d’abonnement solaire.

À partir de 49 € TTC/mois, l’abonnement solaire SunLib permet aux particuliers et aux professionnels de s’équiper d’une installation photovoltaïque sans frais, sans apport, sans endettement, sans complexités administratives, pour accéder à tous les avantages du solaire :

• gagner en indépendance énergétique et faire des économies dès la première année (quand la formule classique du crédit ou de l’achat comptant nécessitent de 10 à 14 ans d’amortissement) en autoconsommant sa production d’électricité,

• se mettre à l’abri de futures hausses du prix de l’énergie et de l’incertitude des politiques de soutien aux énergies renouvelables dans un contexte énergétique de plus en plus incertain,

• contribuer à la transition énergétique pour le climat et la planète.

« SunLib veut rendre le solaire accessible à tous, et pas seulement aux foyers ou aux entreprises qui ont les ressources pour investir ou s’endetter. Maison Solaire Voltalia partage ce même engagement. Le solaire est l’énergie renouvelable qui répond le mieux à ces enjeux, il est donc urgent de massifier son développement et son usage dans notre pays, avec ou sans le soutien de l’État. Les enseignes partenaires de Maison Solaire Voltalia faisant partie du quotidien des foyers et des professionnels, l’abonnement SunLib va prendre place dans ce quotidien en facilitant toujours plus l’accès à l’équipement en installation solaire individuelle » précise Arnaud Langlois, président de SunLib.

Démocratiser l’accès au solaire

Acteur reconnu de l’installation solaire en France pour particuliers et professionnels, Maison Solaire Voltalia met la puissance de son savoir-faire technique au service du déploiement des nouvelles offres d’abonnement souscrites via ses partenaires. Son expertise dans le domaine des batteries de stockage permettra également aux futurs abonnés d’associer production et stockage d’électricité pour encore plus d’autonomie énergétique. Les offres seront distribuées à partir de début juin, avec des animations en magasins prévues par plusieurs enseignes. Grégory Lamotte, directeur général de Maison Solaire Voltalia, souligne l’ambition de l’alliance avec SunLib, qui s’inscrit pleinement dans la mission de l’entreprise : rendre le solaire accessible à toutes et tous, sur l’ensemble du territoire, de manière simple, concrète et rapide. « Ce partenariat avec SunLib sert notre mission : démocratiser l’accès à l’énergie solaire en France. En combinant notre savoir-faire technique à la puissance du modèle d’abonnement développé par SunLib, nous permettons à chaque foyer, à chaque entreprise, où qu’ils soient, de bénéficier immédiatement des avantages du solaire, sans barrières financières ni complexité. ». De quoi concrétiser l’ambition du solaire pour tous !