REDEN sâ€™engage aux cÃ´tÃ©s des exploitations agricoles comme partenaire du CongrÃ¨s national des Jeunes Agriculteurs

Précurseur de l’agrivoltaïsme en France — avec le développement des premières serres photovoltaïques agricoles dès 2010, et de solutions dédiées à l’élevage bovin dès 2020 notamment — REDEN a participé au 58ème Congrès des Jeunes Agriculteurs qui s’est tenu à Auch, dans le Gers, du 3 au 5 juin 2025, aux côtés d’agriculteurs partenaires, venus partager leur retour d’expérience autour de la coactivité entre production agricole et production d’énergie.

Ce rendez-vous emblématique a rassemblé des jeunes exploitants venus de toute la France pour échanger sur les défis de demain, entre durabilité, souveraineté et innovation. Pendant toute la durée du congrès, les participants ont pu échanger avec des agriculteurs engagés dans des projets agrivoltaïques aux côtés de REDEN — éleveurs bovins et ovins, maraîchers, producteurs de kiwis, d’agrumes ou d’avocats — et découvrir comment ces installations contribuent à pérenniser leur activité.

« Ce congrès accueille chaque année plus de 600 jeunes agriculteurs venus de toute la France », explique Guillaume Fauqué, Président des Jeunes Agriculteurs du Gers, organisateur de cette édition 2025. « C’est un événement incontournable pour stimuler notre profession et mettre en avant l’agriculture Gersoise. Dans ce contexte, il est aussi essentiel de pouvoir compter sur les entreprises locales comme REDEN. »