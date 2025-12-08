FLASHbox : nouveau système de gestion d’énergie ultra-économique et éligible à la TVA 5,5%

Dualsun lance à l’occasion du salon Energaïa la FLASHbox, un routeur solaire conçu pour optimiser automatiquement le surplus d’électricité solaire en chauffant l’eau chaude sanitaire. Fort de son expertise dans le pilotage intelligent de l’eau chaude, Dualsun signe ici son premier produit IoT dédié à l’ensemble du marché, et compatible avec tous les modèles existants. Un système de gestion de l’énergie à moindre coût, ultra facile et rapide à installer, et répondant aux critères de la TVA 5,5 %. Quand l’intelligance digitale fait baisser ls factures !

La FLASHbox maximise l’autoconsommation en orientant automatiquement le surplus de production solaire vers le chauffage de l’eau chaude sanitaire. Lorsque la puissance injectée sur le réseau dépasse le seuil défini dans l’application, l’énergie excédentaire est redirigée vers la résistance du ballon.

Pour le client final : 5 fois plus d’économie pour chaque kWh auto-consommé

Ce qui génère des économies immédiates pour le client final : depuis le 1er mars 2024, le tarif de rachat de l’électricité est fixé à 4ct / kWh, quand le coût du kWh pour chauffer son ballon est autour de 20ct / kWh. Soit un gain net de 16ct pour chaque kWh auto-consommé via la FLASHbox. Exemple : pour une installation 6kWc à Toulouse occupée par deux personnes, le logiciel Vesta calcule un gain de +25% d’autoconsommation.

Pour l’installateur : une technologie multi-compatible rapide à installer

A l’inverse des solutions monomarques, la FLASHbox s’adapte à toutes les batteries et tous les ballons électriques & onduleurs. La solution FLASHbox se compose d’un boîtier hardware à installer dans le tableau électrique, et d’une solution software spécialement développée par Dualsun et directement intégrée à son application mobile MyDualsun. Temps de pose annoncé : moins de 30 minutes, notamment grâce à l’application qui guide l’installateur pas à pas pour la mise en service. Cette application permet également à l’installateur de suivre à distance le bon fonctionnement de l’ensemble de ses installations et facilite les éventuels SAV. Jérôme Mouterde le résume ainsi : “Dualsun est depuis toujours pionnier dans le stockage de l’énergie sous forme thermique. Avec la FLASHbox, nous permettons à tous nos installateurs de profiter de cette capacité thermique avec toute marque de ballon électrique et d’onduleur. Il n’existe pas de geste plus économique pour maximiser la rentabilité d’une installation photovoltaïque.”

Un positionnement prix ultra compétitif

Dualsun mise sur un déploiement très rapide de la FLASHbox en 2026 grâce à son positionnement prix très compétitif (autour de 100€ HT pour l’installateur, en fonction des remises), et via l’intégration de la solution aux principaux logiciels de dimensionnement du marché. Déjà intégrée sur le logiciel Vesta, la FLASHbox est annoncée sur les solutions Solteo et Revolt pour début 2026. Les professionnels peuvent ainsi dès-à-présent intégrer la FLASHbox sur leur devis, aux côtés de panneaux ultra bas carbone, pour bénéficier des avantages de la TVA 5,5%.

Encadré

L’arrivée d’un panneau ultra bas carbone Dualsun au premier trimestre 2026

Dualsun annonce également pour fin mars 2026 un tout nouveau panneau ultra bas carbone, actuellement en cours de certification. Couplé à la solution FLASHbox, ce panneau permettra de satisfaire l’ensemble des exigences de la TVA 5,5%. “ Nous sommes fiers de pouvoir lancer l’année 2026 avec une gamme solaire complète et mature, alignée avec les toutes dernières exigences du marché. Après une année 2025 mouvementée, il nous fallait donner un cap clair et accompagner nos installateurs dans le renouvellement de leurs offres.” souligne Jérôme Mouterde, CEO de Dualsun.