FirstBank et Azuri s'associent pour apporter l'Ã©nergie solaire Ã  des millions de personnes au Nigeria

Azuri Technologies, l’un des leaders de la technologie solaire à paiement par répartition en Afrique, et First Bank of Nigeria Limited viennent de signer un partenariat unique qui contribuera à renforcer l’inclusion financière au Nigéria tout en offrant des solutions abordables et fiables d’énergie propre à des millions de Nigérians. Dans le cadre de ce partenariat, les produits de télévision domestique à domicile solaires d’Azuri seront cogérés et commercialisés conjointement par FirstBank et Azuri.

Les clients qui utilisent le paiement à la carte pourront payer leur énergie solaire via le réseau d’agents Firstmonie de FirstBank et la solution de paiement mobile. Les agents Firstmonie sont situés dans des zones rurales et semi-urbaines du pays et fournissent des services financiers de base tels que l’ouverture de compte, le dépôt en espèces, les retraits en espèces et le paiement de factures. Plus de 60 millions des Nigérians sur environ 200 millions n’ont pas de compte bancaire et 6% à peine ont un compte mobile (Banque mondiale 2018).

S’exprimant sur le partenariat, le PDG d’Azuri, Simon Bransfield-Garth, et le PDG de FirstBank, Adesola Adeduntan, ont déclaré que cet accord constituait une étape positive pour fournir l’énergie nécessaire et permettre l’accès aux services financiers dans les zones rurales à faibles revenus. «Ce partenariat associe la portée de FirstBank à la technologie d’Azuri et à l’expertise solaire à la carte pour fournir de l’énergie de nouvelle génération aux consommateurs hors réseau au Nigéria», a déclaré Simon Bransfield-Garth, PDG d’Azuri. «Azuri et FirstBank partagent la même vision: des règles du jeu équitables permettant à tous les consommateurs de bénéficier de services financiers et numériques modernes, quel que soit leur lieu de résidence. Cet accord constitue une nouvelle étape dans la concrétisation de cette vision.»

Adesola Adeduntan, PDG de FirstBank, a déclaré: «L’inclusion financière est une priorité pour FirstBank et nous sommes ravis qu’avec ce partenariat, nos clients puissent accéder à une large gamme de services qui traitent de problèmes réels tels que l’accès à l’énergie. Avec plus de 16 000 agents Firstmonie répartis dans tout le Nigéria, nos clients ont l’avantage de pouvoir bénéficier des services financiers homogènes de la banque qui les placent au premier rang. De l’éclairage solaire domestique à la télévision solaire par satellite, les systèmes Azuri sont conçus pour fournir des performances de classe mondiale à un prix abordable pour tous les clients dont l’alimentation est irrégulière. Les clients effectuent de petits paiements hebdomadaires ou mensuels pour déverrouiller leur système et leur alimentation.

L’énergie solaire par répartition transforme des vies en fournissant de l’énergie pour l’éclairage, les téléphones et les téléviseurs, tout en aidant les économies locales à créer de nouveaux emplois et en connectant les ménages hors réseau à des services financiers et numériques contribuant à améliorer la productivité et les revenus.

