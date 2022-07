First Solar et Akuo concluent un accord mondial de fourniture de 500 MW de modules couches minces

L’accord pluriannuel entre Akuo et le fabricant américain First Solar prévoit des livraisons entre 2024 et 2026 pour des projets aux États-Unis et à l’international.Un sacré deal !

Le développeur Akuo a passé une commande de 500 mégawatts (MW) DC de modules solaires photovoltaïques (PV) First Solar à couches minces produits de manière responsable. Dans le cadre de cet accord, First Solar fournira 200 MWDC pour un projet d’utilité publique développé par Akuo aux États-Unis, la livraison étant prévue pour le premier semestre 2024. Les modules restants devront être livrés en 2025 et 2026 pour alimenter des projets en Europe ou dans d’autres régions où Akuo est présent.

Réduire les risques d’approvisionnement à long terme

Fondée en 2007, Akuo est un développeur d’énergie renouvelable, présent dans 15 pays, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Grèce et au Portugal. Avec 1,4 gigawatts (GW) d’actifs en exploitation et en construction à la fin de 2021, la société a actuellement plus de 7 GW en développement. L’accord permet à Akuo de bénéficier, dans la durée, de l’évolution de la plateforme technologique de pointe des modules à couches minces (CadTel) de First Solar.

“L’industrie solaire évolue dans un contexte de volatilité et d’incertitude. Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à réduire les risques d’approvisionnement à long terme de notre portefeuille mondial afin de réaliser nos projets “, a déclaré Eric Scotto, CEO d’Akuo. “La capacité de First Solar à assurer la traçabilité de sa chaîne d’approvisionnement et son engagement en faveur d’une fabrication responsable étaient essentiels pour nous. First Solar est une référence en matière de transparence dans la chaîne d’approvisionnement solaire, et pour la faible empreinte environnementale de sa technologie. Travailler ensemble reflète nos valeurs communes de pratiques commerciales responsables. En tant qu’acteur européen, nous sommes fortement engagés dans ces valeurs faisant écho à notre ambition pour la planète. ”

Un programme de recyclage à haute valeur ajoutée

Conçus et développés dans ses centres de R&D en Californie et dans l’Ohio, les modules photovoltaïques à couche mince de First Solar, produits de manière responsable, constituent une référence dans le secteur en termes de qualité, de durabilité, de fiabilité, de conception et de performances environnementales. First Solar exploite également son propre programme de recyclage à haute valeur ajoutée, qui permet de récupérer environ 90 % du tellure de cadmium (CadTel), un matériau semi-conducteur qui peut être utilisé pour fabriquer de nouveaux modules, ainsi que d’autres matériaux. En outre, First Solar est la seule entreprise parmi les dix plus grands fabricants de panneaux solaires au monde à être membre de la Responsible Business Alliance (RBA), la plus grande coalition industrielle au monde qui se consacre à la défense des droits et au bien-être des travailleurs et des communautés dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. ” Nous sommes heureux d’accueillir Akuo parmi un nombre croissant de partenariats stratégiques à long terme, avec des développeurs mondiaux expérimentés, qui ont placé leur confiance dans First Solar et notre technologie “, a déclaré Georges Antoun, directeur commercial de First Solar. “Les développeurs européens reconnaissent les risques associés à une chaîne d’approvisionnement solaire trop concentrée géographiquement et choisissent d’adopter une approche à long terme leur permettant de diversifier et de sécuriser leur approvisionnement en travaillant avec nous. Notre différenciation repose autant sur notre capacité à aider nos clients à naviguer dans la volatilité et l’incertitude, que sur notre technologie.”