Sono Motors dÃ©voile la voiture de tourisme solaire-Ã©lectrique “Sion”et son Â«Kit de bus solaireÂ»

Sono Motors, l’entreprise pionnière de la mobilité solaire, vient d’organiser à Munich, un événement majeur, “Celebrate the Sun”, avec plus de deux mille invités. Ce grand meeting avait pour objet le lancement du premier véhicule électrique solaire abordable au monde, le Sion, dans sa conception de production, mais aussi le dévoilement de ‘Solar Bus Kit’, une solution de rétrofit B2B évolutive qui réduit la consommation de carburant et les émissions de particules et de gaz à effet de serre dans les centres villes, contribuant ainsi à la protection du climat. Détails !

“Nous sommes extrêmement ravis du parcours de Sono Motors vers la fourniture de produits propres et de transport solaire abordable et accessible pour le grand public. Les premières moutures du Sion dans sa conception de production et le dévoilement du «Kit de bus solaire» pour les marchés B2B, représentent un pas de géant dans la réalisation de notre vision d’un monde durable, renforçant notre mission de réduction des émissions de carbone », a déclaré Laurin Hahn, co-fondateur et PDG de Sono Motors.

The Sion : étapes clés vers la production en série

Comme toute start-up qui se respecte, la genèse du projet a eu lieu entre amis dans un garage de Munich. Depuis, Sono Motors est devenu un pionnier des transports solaires grâce à son développement du Sion, un véhicule électrique solaire abordable et fiable pour le grand public. La position unique de Sion sur le marché, couplée avec la technologie Sono Solar exclusive de Sono Motors positionne parfaitement la société pour réaliser une évolution croissante vers un avenir plus durable et permettre aux individus de contribuer à une mobilité respectueuse du climat grâce à la combinaison de technologie et de prix abordable. Dans sa conception de production finale, la Sion a reçu des améliorations majeures par rapport aux versions précédentes : l’extérieur et l’intérieur présentent désormais moins de lignes et des surfaces plus claires. L’enveloppe extérieure de Sion sera composée de 456 panneaux solaires demi-cellules parfaitement intégrés. De quoi permettre une autonomie sur les trajets courts. L’énergie générée par les cellules solaires devrait étendre la portée estimée de 305 km de 112 km en moyenne (jusqu’à 245 km) par semaine. Les utilisateurs devront recharger leur Sion jusqu’à quatre fois moins qu’une voiture électrique classique de la même catégorie de véhicules avec une taille de batterie similaire (54 kWh). La technologie de charge bidirectionnelle complète l’intégration solaire de la voiture. Elle est conçue pour transformer la Sion en une centrale électrique durable sur roues qui devrait pouvoir alimenter des appareils électroniques, la maison ou d’autres voitures électriques d’une puissance allant jusqu’à 11 kW.

Sono Motors construit actuellement sa flotte de véhicules de validation de série à Munich près de le siège de l’entreprise, inaugurant le programme d’essais de la Sion, qui a déjà commencé. Dans les prochains mois, cette génération de véhicules subira des tests pratiques sans compromis dans des conditions extrêmes en Europe et aux États-Unis. Cela inclut la validation des séries, homologation, crash tests, essais sous différents climats, optimisation de la technologie solaire et sécurisation, ainsi que l’amélioration de la dynamique de conduite sur les pistes d’essai et sur la voie publique.

Démarrage de la production prévu pour la deuxième moitié de 2023

Au 1er juillet 2022, Sono Motors compte plus de 19 000 réservations privées actives pour le Sion, avec un acompte moyen de 2 225 € et un volume de vente net équivalent d’environ 415 € millions, en supposant que toutes les réservations se traduisent par des ventes. À un prix de vente net estimé de seulement 25 126 euros, la Sion devrait être particulièrement compétitive dans le segment de taille moyenne, la technologie solaire propriétaire réduisant considérablement la nécessité de recharger le véhicule. La Société a une approche asset-light, avec un démarrage de la production prévu pour le deuxième moitié de 2023 via la fabrication sous contrat en Finlande, renonçant à la nécessité de construire ses propres unités de production. Le partenaire de Sono Motors, Valmet Automotive, possède une vaste expertise dans fabrication pour les équipementiers de haute technologie. Après une période de montée en puissance, les partenaires visent à produire environ 257 000 Sion en sept ans.

Kit Bus Solaire : solution de rétrofit B2B pour permettre une mobilité durable pour le transport commercial

Le Kit Bus Solaire est une solution polyvalente et simple, optimisée pour les bus de transport public de 12 mètres courants sur le marché européen, y compris

Mercedes-Benz Citaro et MAN Lion City. Sono Motors proposera une offre complète et performante de solution de modernisation pour les exploitants de flottes d’autobus qui ont un besoin impérieux de réduire la consommation de diesel et les émissions de CO2 pour atteindre leurs objectifs de développement durable. Le kit de bus solaire permet aux sous-systèmes comme le CVC d’être partiellement alimentés par des énergies renouvelables économisant ainsi du carburant, du CO2 et des coûts. Le Kit permet d’économiser jusqu’à 1 500 litres de diesel et jusqu’à 4 tonnes de CO2 par bus et par an à partir de l’installation de pointe d’environ 1,4 kW avec une taille totale d’environ 8 mètres carrés de panneaux solaires. Les exploitants de flottes d’autobus voient un potentiel délai de récupération d’environ 3 à 4 ans, en fonction des jours d’exploitation et des prix du carburant.

Sono Motors annoncera plus de détails lors de l’IAA Transportation en septembre. « Notre technologie solaire contribue déjà à la protection du climat et à la réduction des émissions de CO2 pour de nombreux partenaires. A Munich, par exemple, nous collaborons avec la société de transport public de la ville et soutenont ainsi les objectifs de la ville en matière d’air pur. De tels projets de partenariat démontrent le potentiel de notre technologie pour le secteur du transport », a déclaré Jona Christians, cofondatrice et PDG de Sono Motors. « Nous sommes fiers de célébrer le lancement de notre nouveau produit solaire, le « Kit de bus solaire », qui va vraiment amlplifier notre mission de faire de chaque véhicule un véhicule solaire au niveau supérieur. Le tout nouveau kit bus solaire nous permet de renforcer notre activité solaire en maximisant l’évolution de notre technologie à un immense marché : le secteur des flottes d’autobus publiques et privées. Il représente également une étape importante sur notre chemin vers un monde sans combustibles fossiles.