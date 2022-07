EcoFlow lance des solutions d’alimentation modulaires pour les camping-cars et la vie hors rÃ©seau

Les kits d’alimentation compacts EcoFlow Power Kits sont simples à configurer et sont multi-charges. Des kits associés à des modulaires solaires. Comme une évidence !

EcoFlow, société de solutions d’énergie renouvelable et d’alimentation portable, annonce aujourd’hui le lancement des Kits d’alimentation EcoFlow Power Kits pour les camping-cars et la vie hors réseau. Les kits d’alimentation EcoFlow Power Kits simplifient le processus d’installation exigeant des solutions d’alimentation sur mesure existantes, ainsi les utilisateurs peuvent adapter les réglages afin de répondre au mieux à leurs besoins en énergie grâce à des modules compacts et intelligents. « Les kits d’alimentation EcoFlow Power Kits sont conçus pour rendre la création de solutions d’alimentation personnalisées plus facile que jamais », a déclaré Thomas Chan, directeur R&D chez EcoFlow. « EcoFlow a pour vocation d’offrir des solutions énergétiques modulables en fonction des besoins exacts des utilisateurs, qu’ils soient dans un camping-car, une maison hors réseau ou qu’ils modernisent leurs ateliers. »

Trois types de panneaux solaires

Les kits d’alimentation EcoFlow Power Kits se composent de deux modules de base : le Power Hub EcoFlow, qui sert de pôle central pour toutes les entrées et sorties, et les batteries LFP 2 K/5 KWh EcoFlow. En fonction des besoins réels en énergie, le EcoFlow Power Hub peut se connecter à un maximum de trois batteries LFP, qui offrent ensemble une capacité de base de 2 KWh évolutive jusqu’à 15 KWh, permettant aux utilisateurs d’alimenter un camping-car pendant 18 heures et une maison hors réseau pendant 11 à 14 heures[i] sans utiliser aucune source d’entrée. En outre, les kits d’alimentation EcoFlow Power Kits peuvent être associés à trois types de panneaux solaires, dont le panneau solaire rigide/flexible de 100 W et le panneau solaire rigide de 400 W. En associant les kits d’alimentation EcoFlow Power Kits aux panneaux solaires, les clients peuvent atteindre une puissance solaire maximale de 4 800 W, ce qui permet de charger complètement une capacité de 15 kWh en 3 heures environ, et de bénéficier d’un mode de vie durable hors réseau. Pour plus de contrôle, les kits d’alimentation EcoFlow Power Kits peuvent être complétés par le panneau de distribution intelligent AC/DC Smart Distribution Panel qui permet de connecter jusqu’à six circuits AC pour la maison/le camping-car, et 12 circuits DC, dont 6 sont contrôlables par la EcoFlow Power Kit Console ou l’application.