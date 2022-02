DERBI/Cleantech VallÃ©e : Table ronde consacrÃ©e aux communautÃ©s dâ€™Ã©nergie et Ã  lâ€™autoconsommation collective

Le Pôle de compétitivité DERBI et CleanTech Vallée organisent une table ronde sur le thème “Les communautés énergétiques de demain et l’autoconsommation collective” le vendredi 18 février février prochain de 14h à 16h à La Cité de l’Economie et des Métiers de Demain de Montpellier. Au casting de cette table ronde : Sylvaine Cazal, Directrice Territoriale du Gard chez Enedis, Amaury Pachurka, Président Directeur Général de Beoga, Simon Cossus, Directeur Général d’Enercoop Languedoc-Roussillon, André Joffre, Président du Pôle de compétitivité DERBI et Virginie Monnier Mangue, Présidente de la CleanTech Vallée et déléguée territoriale EDF. A la suite de ce débat, André Joffre et Virginie Monnier-Mangue, signeront, en présence de Raphaëlle Lamoureux, Directrice de la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain, une convention de partenariat entre DERBI et Cleantech Vallée. Une façon de passer des paroles aux actes…