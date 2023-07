Financement participatif pour le projet photovoltaÃ¯que de Saint-Julien-sur-Cher et la Chapelle-Montmartin (41)

Avec l’accord des collectivités, le spécialiste des énergies renouvelables BayWa r.e. développe un projet de parc photovoltaïque sur les communes de Saint-Julien-sur-Cher et la Chapelle-Montmartin. Un financement participatif a été ouvert pour associer les riverains au projet d’énergie renouvelable.

Au printemps 2022, après l’accord du propriétaire foncier et du Conseil municipal de la Chapelle-Montmartin, des études ont été lancées pour étudier la faisabilité d’un projet. Le bureau d’étude Auddicé Val de Loire a été missionné pour réaliser une étude environnementale et paysagère. Une étude de sols agro-pédologique a été confiée à la Chambre d’agriculture.

Un terrain en friche depuis 8 ans

En friche depuis 2015, le terrain situé au sud de Saint-Julien-sur-Cher, non loin de la stèle des Souches, n’est utilisé que de façon ponctuelle pour la chasse. En parallèle des études techniques, un projet d’élevage ovin est en cours d’étude, il a été initié avec la participation du service agricole de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois depuis fin d’année 2022. La Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher a également été consultée.

Un élevage de moutons sera installé sur les parcelles, qui retrouveront un usage agricole. Les animaux entretiendront naturellement l’espace sous les panneaux, et bénéficieront d’une protection contre les intempéries et les fortes chaleurs. Réduisant l’évapotranspiration, l’ombre apportée par les panneaux sera également favorable à la pousse de l’herbe. L’éleveur qui viendra s’installer sur ces parcelles pourra disposer du foncier et de matériel mis à disposition.

Carte d’identité du projet

Le projet se situe au sein de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois au sud des communes de Saint-Julien-sur-Cher et de La Chapelle-Montmartin, non loin de la D922 et de la voie communale menant à l’écurie des Chênes.

Puissance estimée du parc : environ 30 MWc

Production annuelle prévisionnelle du parc : environ 37 668 MWh

Equivalent de la consommation électrique : environ 17 000 personnes

Surface clôturée : environ 35 hectares

Surface disponible pour l’élevage ovin : environ 50 hectares

Un projet développé en concertation avec les collectivités et les riverains du parc

Le projet a été présenté dès le printemps 2022 aux maires de Saint-Julien-sur-Cher et de La Chapelle-Montmartin (Mme Chevalier était à l’époque première adjointe de la commune de La Chapelle-Montmartin). En septembre 2022, le Président de la Communauté de communes du Romorantinais et Monestois, ainsi que les directeur des services généraux et du service environnement ont pu prendre connaissance du projet au cours d’une présentation dédiée. BayWa r.e. a été reçu par le pôle ENR (« énergies renouvelables ») de la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher le 16 février 2023. En concertation avec les collectivités territoriales et les instances agricoles, l’implantation définitive du projet sera déterminée par le résultat des études environnementales, paysagères et agricoles. Le 20 juin 2023, BayWa r.e. a organisé une permanence d’information à la salle des fêtes de Saint-Julien-sur-Cher avec les équipes de Lendosphere pour présenter le projet, ses spécificités, et les modalités d’inscription pour le financement participatif.

Un financement participatif local : une épargne de proximité pour décarboner ses placements

Une campagne de financement participatif est lancée par BayWa r.e. sur la plateforme Lendosphere, afin de financer une partie des coûts de développement. D’un montant de 50 000 €, la collecte est réservée aux habitants des départements du Loir-et-Cher et de l’Indre avec des conditions préférentielles pour ceux de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois. Ce financement participatif en prêt rémunéré permet, à ceux qui le souhaitent, d’investir dans le parc photovoltaïque de Saint-Julien-sur-Cher et la Chapelle-Montmartin. Pour les épargnants, c’est l’opportunité d’investir dans un projet en circuit court et de décarboner leur portefeuille. Pour Can Nalbantoglu, Président de BayWa r.e. France : « Chez BayWa r.e., nous avons à cœur d’installer des parcs de production d’énergies renouvelables qui respectent les territoires et leurs habitants. Nous sommes donc ravis de proposer cette collecte locale pour le projet de centrale solaire de Saint-Julien-sur-Cher et la Chapelle-Montmartin, qui vise à associer directement les riverains du futur parc solaire à l’aboutissement de nos projets. »