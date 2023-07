SuccÃ¨s local de la campagne de financement participatif pour la centrale photovoltaÃ¯que de Saint-Clair-du-RhÃ´ne

Lendosphere et CNR (Compagnie Nationale du Rhône) annoncent le succès local de la campagne de financement participatif dédiée à la centrale photovoltaïque de Saint-Clair-du-Rhône (Isère). Grâce à la participation de 166 prêteurs, la collecte a atteint son objectif de 630 000 €.

Plus de 60 % du montant a été investi par les habitants des communes de Saint-Clair-du-Rhône et des Roches-de-Condrieu ainsi que des communautés de communes Entre Bièvre et Rhône, Pilat Rhodanien et Vienne Condrieu Agglo. Cette participation témoigne, d’une forte adhésion locale pour ce projet d’énergie renouvelable.

Fort engagement local dans la transition énergétique du territoire

Les 166 prêteurs ont investi des montants unitaires compris entre 50 € et 15 000 € (le montant maximum pour cette campagne), avec un investissement moyen de 3 830 €. Les sommes investies par les habitants de Saint-Clair-du-Rhône et des Roches-de-Condrieu représentent 51 % du montant de la collecte. Pour Laure Verhaeghe, Co-fondatrice et Présidente de Lendosphere : « Ce succès local témoigne de l’adhésion des habitants pour le projet de Saint-Clair-du-Rhône. Les prêteurs ont saisi l’opportunité de décarboner leur portefeuille en participant à la transition écologique et en investissant dans un projet en circuit court sur leur territoire. »

Quid du projet?

Située sur le domaine concédé de CNR, la centrale solaire de Saint-Clair-du-Rhône offrira une seconde vie à une parcelle anthropisée de 9 hectares, anciennement utilisée pour stocker des matériaux lors de l’aménagement du Rhône. Avec une puissance installée de 8,4 MWc, la centrale solaire de Saint-Clair-du-Rhône produira environ 10,6 GWh d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 4 200 personnes. Cela représente 80 % de la consommation électrique des habitants des communes de Saint-Clair-du-Rhône et des Roche-de-Condrieu. Sa mise en service est prévue durant le mois de juin 2023.

Un parc qui s’inscrit dans la feuille de route de ce « territoire à énergie positive »

Engagée dans la démarche « Territoire à énergie positive (TEPOS) » depuis 2019, l’intercommunalité Entre Bièvre et Rhône s’est fixé l’objectif d’augmenter significativement ses capacités de production d’énergies renouvelables d’ici 2030. Avec la construction du parc photovoltaïque de Saint-Clair-du-Rhône, qui fait partie des 37 communes de l’intercommunalité, CNR réaffirme son positionnement partenaire de la transition énergétique de ce territoire qui accueille déjà l’un de ses aménagements hydroélectriques à Sablons.