Le complexe de Golf Saint Urbanus drive et swing Ã  l’Ã©nergie solaire

216 panneaux solaires Sharp installés par FLiXenergy au complexe sportif Saint Urbanus permettent désormais à ses visiteurs de profiter d’une partie de golf plus écoresponsable !

Le complexe de Golf Saint Urbanus, célèbre parcours de golf de 18 trous, basé près de Cologne, qui accueille joueurs amateurs et professionnels, tout au long de l’année vient de se doter de 216 modules photovoltaïques NU-SC360/. Haut lieu d’hospitalité, le golf dispose également d’un clubhouse, qui organise régulièrement, de grands événements privés tels que des mariages, conférences, et autres séminaires d’entreprises. Les solutions Sharp Energy produisent désormais 43% de la consommation énergétique annuelle du site sportif

De quoi répondre à plus de 43 % de la demande énergétique du site

Depuis des années, le développement durable est une priorité absolue pour la direction du Golf St Urbanus. Déjà récompensé à plusieurs reprises, le complexe est presque totalement autosuffisant, produisant près de 95% de l’énergie nécessaire au site, grâce à ses panneaux photovoltaïques. Le golf investi régulièrement dans des technologies respectueuses de l’environnement et dispose de zones naturelles protégées, ou vivent crapauds et oiseaux qui viennent nidifier. Cet engagement a été reconnu par la Fédération Allemande de Golf, qui lui a récemment décerné le prix d’or dans la catégorie “Golf & Nature”. Aujourd’hui, les 216 modules Sharp 72 cellules produisent suffisamment d’énergie pour répondre à plus de 43 % de la demande énergétique du site.

Des voiturettes électriques solaires

L’électricité produite est utilisée pour alimenter le bâtiment principal, le practice, l’école de golf, le restaurant, la station de recharge électrique Tesla et les voiturettes. Chaque module génère une production de 800kWh/kWp pour une production annuelle globale de plus de 62 000 kWh/kWp. Les solutions photovoltaïque Sharp combinent bénéfices écologiques et économiques. « Sharp et FLiXenergy sont de solides partenaires depuis des années. Avec Sharp, nous mettons en œuvre des systèmes de production d’énergie inédits, conçus pour garantir à nos clients une autonomie énergétique maximale. Nous utilisons très régulièrement les modules photovoltaïque Sharp, leurs systèmes de stockage énergétique et même de petites éoliennes. » commente Wolfgang John, installateur de panneaux photovoltaïques chez FLiXenergy. « Au sein du terrain de golf St. Urbanus, nous sommes très satisfaits de l’installation. La centrale photovoltaïque fonctionne très bien et nous sommes heureux de continuer à améliorer notre empreinte écologique grâce aux panneaux Sharp. » conclut Michael Velte, Propriétaire du complexe de golf St Urbanus.