Annonce des laurÃ©ats de la Â« French Tech â€“ Green 20 Â» et dÃ©jeuner solaire au menu de Barbara Pompili et CÃ©dric O Ã  Marseille

Barbara Pompili, ministre de la Transition Ecologique et Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques, se rendront à Marseille le lundi 3 mai pour valoriser le projet de loi Climat & Résilience et la feuille de route Numérique et Environnement ainsi qu’annoncer les lauréats du label Green Tech et du nouveau programme d’accompagnement de la Mission French Tech baptisé « French Tech – Green 20 ». Sans oublier un déjeuner au Présage, premier restaurant solaire d’Europe !

La ministre et le secrétaire d’Etat débuteront ce déplacement par une visite du Data Center Interxion sur le port de Marseille. Ce data center a recours à une électricité 100% renouvelable et bénéficie d’une solution de refroidissement par « River Cooling » : les salles sont refroidies par l’eau à 15° de la « Galerie de la Mer » passant près du site. Il s’agit d’une illustration concrète de la démarche mise en place par la feuille numérique et environnement pour valoriser la chaleur fatale et la consommation d’eau des data centers.

Barbara Pompili et Cédric O se rendront ensuite sur le site de ZEBOX, un incubateur et un accélérateur international de start-ups créé en 2018 au sein de la Cité de l’innovation et des savoirs de l’Université Aix-Marseille, pour annoncer les lauréats du label Green Tech et du nouveau programme d’accompagnement de la Mission French Tech baptisé « French Tech – Green 20 ».

A la suite de cette visite, Barbara Pompili rejoindra le restaurant Le Présage, une guinguette qui a développé un four solaire pour réaliser des plats gastronomiques avec des produits de saison bio en circuits courts. Cette guinguettes sera également quasiment autonome en énergie grâce au photovoltaïque. Quand l’énergie solaire fait frétiller les papilles !