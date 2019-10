Extension de garantis pour les modules Talesun

Talesun fabricant chinois de panneaux photovoltaïques doté de filiales très actives en Europe et aux Etats-Unis, annonce de nouvelles extensions de garanties sur ses modules PV produits. Elles passent ainsi de 10 à 12 ans de garantie produit. De quoi sécuriser les investissements, sachant que les rendements énergétiques des modules sont de à 80,7% minimum à 25 ans.

Talesun, membre TIER 1 (listing Bloomberg New Energy Finance) s’impose peu à peu comme un fournisseur incontournable de modules haute performance avec une présence commerciale mondiale, une capacité de production à 5 GW (poly et monocristallin) et des modules atteignant une puissance jusqu’à 430Wc.

Les usines Talesun sont situées à la fois en Chine et en Thaïlande. Talesun dispose également d’une équipe de 340 ingénieurs dédiés à là R&D mettant tout en œuvre pour garantir la qualité de ses produits à ses clients, une offre toujours plus innovante et un service toujours aussi performant. Des atouts de taille qui représentent une sécurité financière pour les investisseurs postulant à tous les types d’appels d’offres CRE !