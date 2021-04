Assurance Energies : ElectricitÃ© et Chaleur solaire autoconsommÃ©es sur le site dâ€™Ardelaine

Une centrale photovoltaïque, d’une puissance de 30 kWc, est implantée sur le toit d’un des bâtiments d’Ardelaine à St Pierreville. Elle a été mise en exploitation le 8 août 2020. Elle est complétée par une installation solaire thermique de 25m². Aurance Energies porte l’investissement et loue ces équipements à Ardelaine sur une période de 15 ans. On tire le fil de la pelote…

Ardelaine est une coopérative de territoire du centre Ardèche qui emploie une soixantaine de salarié-e-s. Depuis 1972, elle a relancé la filière de la laine localement et elle héberge un foisonnement d’activités : Production de vêtements et de matelas en laine, espace culturel, restauration, transformation alimentaire. Ardelaine consomme aujourd’hui l’équivalent de la consommation électrique de 75 ménages et environ 10 tonnes de gaz. Aurance Energies a construit avec la coopérative un projet pouvant couvrir plus de 20% des consommations du site. Avec un travail d’isolation et une réflexion d’ensemble pour réduire ses dépenses énergétiques, les équipements de production d’énergies d’Ardelaine ont le potentiel de couvrir une bonne partie des consommations restantes.

Une Toiture photovoltaïque de 30 kWc (>200 m²) pour couvrir un maximum des usages diurnes d’Ardelaine.

Des Capteurs solaires thermiques d’une puissance totale de 16,3 kW (25m²) pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire du restaurant et de la conserverie.

Cette réalisation a bénéficié d’une subvention d’investissement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de 36%.

Caractéristiques de l’installation

Surface solaire : 200 m²

Orientation de la toiture : Sud

Panneaux PV : 100 panneaux Sillia de 300 Wc

Onduleur : 1 onduleur Cefem Triosun 25 kW

Capteurs solaires thermiques : 10 capteurs Weishaupt WTS F2 K5

Coût total du projet (€ HT) : 74 090 €

Prévisionnel de production annuelle (kWh/an) : 39 600 kWh électrique + 11 500 kWh de solaire thermique