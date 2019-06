Cap Vert Energie lance une nouvelle campagne de financement participatif sur Tudigo pour un parc solaire Ã  Montfort (04)

Cap Vert Energie, producteur indépendant d’énergies lance une campagne de financement participatif sur Tudigo Energie pour le parc solaire « Les Broules » situé à Montfort (04). Il s’agit d’un délaissé d’autoroute réhabilité par RES France en site photovoltaïque et acquis par Cap Vert Energie, qui l’exploitera dans la durée. Le parc solaire devrait produire 6,4 GWh par an. Objectif de cette campagne : lever entre 100 000 et 120 000 euros – sur un budget total de 4,5 millions – en associant les habitants des Alpes-de-Haute-Provence et des 5 départements limitrophes d’ici fin juin 2019.

Un projet au service de l’écologie et du territoire

20 % de l’énergie consommée aujourd’hui en France est issue des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l’énergie solaire porte de réelles perspectives de croissance et offre de nombreuses garanties en matière de protection de l’environnement. Le parc solaire « Les Broules » devrait ainsi permettre de réduire les émissions de CO2 d’environ 170 tonnes par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 2 800 personnes. En outre, grâce à ce projet, ce sont plus de 67 000 m2 de délaissé routier qui seront valorisés en accueillant plus de 33 000 panneaux solaires. 100 % de l’électricité produite sera achetée par EDF, à prix fixe et garanti, sur les 20 prochaines années.

Un placement attractif pour les habitants des Alpes-de-Haute-Provence et des départements limitrophes

Avec le parc solaire « Les Broules », Cap Vert Energie invite les habitants et investisseurs de la région à profiter d’un placement particulièrement intéressant. « Il s’agit, à ce jour, parmi les projets présentés sur Tudigo Energie, de celui qui offre le taux d’intérêt le plus élevé avec un taux annuel brut capitalisé de 6 % sur 5 ans » insiste Jean-François Mouton, Directeur des Relations Investisseurs de Cap Vert Energie. Une belle opportunité donc de diversifier son épargne sous la forme d’obligations convertibles en actions (OCA) que chaque investisseur se verra rembourser in fine plus les intérêts. « Si on prend l’exemple d’une personne qui choisit d’investir 1 000 euros aujourd’hui, dans 5 ans, celle-ci récupèrera son capital initial plus 338,23 euros d’intérêts ». Pour Stéphane Vromman, cofondateur de Tudigo, « le parc solaire « Les Broules », comme tous les projets que nous choisissons d’accompagner, permet aux citoyens d’agir sur leur territoire et d’en tirer les bénéfices. Les conditions particulièrement attractives proposées par Cap Vert Energie ne devraient pas manquer de séduire les habitants des Alpes-de-Haute-Provence et des départements limitrophes ».

