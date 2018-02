Finance For Tomorrow salue la publication du rapport final du groupe d'experts europÃ©en sur la finance durable

Le groupe d’experts de haut niveau (High-Level Expert Group-HLEG) sur la finance durable lancé fin 2016 publie aujourd’hui ses recommandations. Elles ont pour ambition de servir de feuille de route à au plan d’action que la Commission européenne doit dévoiler en mars.

Ce rapport constitue une nouvelle illustration de l’accélération de la transition vers une économie bas carbone et un système financier durable au plan mondial, Ce mouvement est particulièrement présent en France, la Place de Paris ayant à nouveau démontré, en 2017, son rôle moteur dans la mobilisation du secteur financier international, à travers le lancement par Paris EUROPLACE de Finance for Tomorrow (juin), la création du réseau des places financières pour le développement durable sous l’égide des Nations Unies (septembre) et l’organisation du 3e Climate Finance Day (décembre).

Après un an de travail, le groupe, présidé par Christian Thimann, Senior Advisor auprès du Président d’Axa, Directeur du Fond d’Axa pour la recherche, et qui comprend cinq experts français tous membres de Finance for Tomorrow, propose huit recommandations prioritaires et vingt autres destinées à faire de la finance durable la norme européenne.

Parmi ces recommandations prioritaires :

une taxonomie pour définir les actifs verts au niveau européen ;

des exigences de transparence et de reporting renforcés alignées sur les lignes directrices de la TCFD et l’article 173 de la loi TEE française ;

une volonté d’associer les citoyens européens à travers leur épargne notamment à travers la création d’un éco label européen qui leur permettrait de choisir les produits financiers susceptibles de financer la transition écologique et énergétique. Ce modèle est d’ores et déjà adopté en France avec le label public TEEC porté par le Ministère de la transition écologique et solidaire.

une intégration explicite des dimensions environnementales et sociales de la gestion financière aux responsabilités des investisseurs et aux mandats des superviseurs financiers.

Ces recommandations s’inscrivent pleinement dans les objectifs de Finance for Tomorrow et du rapport Ducret-Lemmet pour une stratégie française de la finance verte remis à Nicolas Hulot et Bruno Le Maire à l’occasion du Climate Finance Day en décembre 2017.

La Place de Paris dispose d’un véritable savoir-faire et d’un écosystème riche et complet en matière de finance verte et durable. Autant d’ atouts clés de son attractivité. Plusieurs des recommandations du rapport du HLEG s’inspirent d’exemples français et la Place de Paris entend poursuivre et accélérer sa mobilisation pour conforter son avance et valoriser ces atouts.

Mise en perspective le 14 février prochain au Palais Brongniart

Finance for Tomorrow organisera le 14 février prochain, en présence des experts français du HLEG et des auteurs du rapport Ducret/Lemmet, un événement au Palais Brongniart pour mettre en perspective les recommandations de ces deux rapports et les ambitions françaises et européennes.

Philippe Zaouati, Président de Finance for Tomorrow et Directeur général de Mirova, déclare : « A ce jour, le rapport du HLEG, dont j’ai l’honneur de faire partie, constitue le plan d’actions le plus complet et le plus ambitieux en matière de finance durable au monde. L’expérience française a largement contribué à l’élaboration de ces recommandations et nous devons rester à la pointe et poursuivre ce qui a été entamé ces dernières années. Il ne suffira pas de bâtir une niche, il faudra que la finance verte et durable s’inscrive au cœur de la stratégie de développement de la Place de Paris et devienne son fil rouge. Avant d’être celui de la finance dans l’ensemble de l’Europe. »

Encadré

Les cinq experts français membres du HLEG

Pascal Canfin (membre), Directeur général du WWF ; Anne-Catherine Husson-Traore (membre), Directrice générale de Novethic ; Stan Dupré (membre), Directeur général de 2 degrees ii ; Philippe Zaouati (membre), Directeur général de Mirova ; Pierre Ducret (observateur au titre de l’Association européenne des investisseurs de long terme), Conseiller Climat du groupe Caisse des Dépôts et Président d’I4CE.

