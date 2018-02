Autoconsommation solaire au Centre Hospitalier de Mouscron en Belgique

SPIE Belgium, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, travaille depuis de nombreuses années au sein du Centre Hospitalier de Mouscron (CHM). Fin septembre 2017, elle y a installé une centrale solaire PV sur un espace inutilisé du toit. En autoconsommation

Le Centre Hospitalier de Mouscron fait partie des plus anciens clients de SPIE Belgium. Depuis de nombreuses années, une équipe de 2 à 4 collaborateurs travaille en permanence sur place. Une infrastructure de cette envergure, nécessite en effet, outre les opérations de rénovation, de fréquentes interventions pour l’entretien et la maintenance de dispositifs tels que les contrôles d’accès, l’éclairage, la détection incendie, etc.

Le Centre Hospitalier de Mouscron compte près de 395 lits et 1 300 collaborateurs pour une activité en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En 2017, l’institution hospitalière s’est naturellement tournée vers SPIE lorsqu’il a été question d’optimiser la gestion et l’utilisation de l’énergie. Le choix d’utiliser l’espace libre sur le toit pour y installer des panneaux solaires s’est rapidement imposé. A l’automne dernier, SPIE Belgium a installé 1606 panneaux photovoltaïques de 300 Wc chacun et 16 onduleurs de 24 kW. Cela correspond à une puissance totale de 400 kWc. Forte d’une solide expérience en la matière, SPIE Belgium a accompli cette mission en deux semaines seulement, et cela sans ralentir l’activité du CHM.

« L’énergie produite par les panneaux est destinée à l’autoconsommation de l’hôpital. Il souhaite disposer d’une source d’énergie en propre. En parallèle l’hôpital dispose également d’un groupe électrogène avec alimentation classique. La production d’énergie solaire ne couvre naturellement pas tous les besoins en électricité de l’hôpital » précise-t-on chez SPIE Belgium.

Mattias Bilcke, Project Engineer chez SPIE Belgium, est ravi de cette prestation qui renforce encore l’excellente relation avec le Centre Hospitalier de Mouscron : « Les attentes du client étaient très claires : un bon rapport qualité-prix, un rendement maximal pour la surface disponible et les travaux ne pouvaient en aucun cas entraver le bon fonctionnement du Centre. Le Centre Hospitalier de Mouscron a félicité SPIE pour l’approche proposée, son suivi sur le chantier, l’exécution des travaux et le résultat final qui répond pleinement à l’ensemble de ses exigences. »

