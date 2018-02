Systovi sur la liste verte des solutions photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©es au bÃ¢ti accrÃ©ditÃ©es par l'AQC

Suite à des sinistres constatés par les assurances sur des installations photovoltaïques intégrées au bâti, la Commission Prévention Produits (C2P) de l’Agence de Qualité Construction (AQC) a mis sous surveillance cette famille de produits.Systovi a été audité comme d’autres fabricants et son procédé Systoétanche 2, couvert par l’avis technique n°21/16-61, a été homologué par l’AQC sur sa liste verte. Il est donc considéré comme technique courante par les assureurs.

« Cette décision confirme que nous sommes un des très rares fabricants à maîtriser toute la chaîne : depuis la fabrication des panneaux et du système d’intégration, jusqu’à la formation des équipes commerciales et techniques, et au service après-vente » confie Vincent Arrouet, directeur commercial et marketing de Systovi.

