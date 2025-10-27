AlliÃ©s dans lâ€™Allier : solaire et agriculture locale unis dans un mÃªme Ã©lan

BayWa r.e. dÃ©veloppe un projet de 11 MWc associant Ã©levage bovin et trackers solaires, en Ã©troite concertation avec les acteurs du territoire. Une histoire sur fond de mantra gagnant-gagnantÂ !

SituÃ© sur la commune de Lalizolle, dans lâ€™Allier, le projet a Ã©tÃ© initiÃ© en 2023 par BayWa r.e. en partenariat avec les Ã©leveurs locaux et en accord avec la commune. Il associe production agricole et Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã une technologie innovante de trackers solaires, des panneaux orientables suivant la course du soleil, adaptÃ©s au passage des engins agricoles et Ã lâ€™Ã©levage bovin.

Â

Un projet agricole et Ã©nergÃ©tique Ã©quilibrÃ©

Le projet est conforme au dÃ©cret agrivoltaÃ¯que et Ã la doctrine de la Chambre dâ€™Agriculture de lâ€™Allier, et a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© en partenariat avec les Ã©lus locaux, les propriÃ©taires et les exploitants agricoles. ImplantÃ© sur des terres de prairies, il a Ã©tÃ© conÃ§u pour sâ€™adapter aux pratiques agricoles existantes et garantir la continuitÃ© de lâ€™Ã©levage bovin. Les trackers solaires, installÃ©s en hauteur, offriront un ombrage partiel aux bovins et aux prairies, rÃ©duisant le stress thermique des animaux en pÃ©riode estivale et limitant lâ€™Ã©vapotranspiration des sols. Cette configuration favorisera une meilleure rÃ©silience face aux alÃ©as climatiques, tout en maintenant la productivitÃ© fourragÃ¨re du site. Avec une puissance estimÃ©e Ã 11 MWc, le futur parc produira lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 3 400 foyers. Les Ã©tudes techniques, environnementales et agricoles sont en voie dâ€™achÃ¨vement. Le dÃ©pÃ´t de la demande de permis de construire est prÃ©vu pour la fin de lâ€™annÃ©e 2025, et la mise en service pourrait intervenir Ã lâ€™horizon 2031, sous rÃ©serve dâ€™autorisation prÃ©fectorale.

Â

Un ancrage territorial fort dans lâ€™Allier, entre informations et associations

BayWa r.e. est prÃ©sent dans le dÃ©partement depuis plus de dix ans. A ce jour, prÃ¨s de 50 MWc ont Ã©tÃ© construits ou sont en dÃ©veloppement dans lâ€™Allier, tÃ©moignant de lâ€™engagement de BayWa r.e. pour une production dâ€™Ã©nergie locale et durable, en cohÃ©rence avec la stratÃ©gie portÃ©e par la collectivitÃ©. Un comitÃ© de projet sâ€™est rÃ©uni jeudi 25 septembre 2025 afin de prÃ©senter le projet et recueillir les recommandations des Ã©lus locaux et acteurs du territoire. Une permanence dâ€™information sâ€™est tenue le mÃªme jour, de 16h30 Ã 19h, Ã la salle des fÃªtes de la mairie de Lalizolle. Elle a permis aux habitants dâ€™Ã©changer avec les Ã©quipes de BayWa r.e. et de sâ€™informer sur les avancÃ©es du projet. Â« Ce projet illustre notre approche partenariale : travailler main dans la main avec les agriculteurs et les collectivitÃ©s pour dÃ©velopper des projets utiles et intÃ©grÃ©s dans leur environnement Â», explique Victoire Mac Garry, cheffe de projets solaires chez BayWa r.e. France. Le projet de Lalizolle incarne la volontÃ© de conjuguer transition Ã©nergÃ©tique et valorisation du monde agricole, au service du territoire de lâ€™Allier.