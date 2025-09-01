Chez NestlÃ©, lâ€™agrivoltaÃ¯sme bovin ne compte pas pour du beurreâ€¦

BayWa r.e., acteur majeur des Ã©nergies renouvelables, vient de finaliser la construction de son premier parc agrivoltaÃ¯que bovin sur une exploitation laitiÃ¨re pour NestlÃ©. Il est situÃ© Ã cÃ´tÃ© de lâ€™usine de NestlÃ© Ã Biessenhofen (BaviÃ¨re), dont il couvre 25 % des besoins en Ã©lectricitÃ© et permet des Ã©conomies substantielle. De quoi mettre du beurre dans les Ã©pinardsÂ !

Ce projet pionnier combine sur une mÃªme parcelle la production dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire et lâ€™accueil dâ€™un troupeau de vaches laitiÃ¨res. Le site s’Ã©tend sur prÃ¨s de 5 hectares attenants Ã lâ€™usine NestlÃ© Nutrition. Il est dotÃ© de 7 800 modules photovoltaÃ¯ques surÃ©levÃ©s, installÃ©s Ã 1,80 mÃ¨tre pour les veaux et Ã 2 mÃ¨tres pour les bovins, permettant ainsi un usage agricole complet et continu : pÃ¢turage pour 65 bovins, production de foin, et circulation de matÃ©riels agricoles.

25 % des besoins de lâ€™usine couverts

La centrale photovoltaÃ¯que affiche une puissance installÃ©e de 4,5 MWc, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 2 000 foyers. GrÃ¢ce Ã un raccordement direct, elle couvre environ 25 % des besoins Ã©lectriques de lâ€™usine NestlÃ© voisine, rÃ©duisant de maniÃ¨re significative son empreinte carbone. Cette initiative sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie climat du groupe NestlÃ©, qui vise la neutralitÃ© carbone Ã lâ€™horizon 2050. Â« La combinaison de production laitiÃ¨re et dâ€™Ã©lectricitÃ© verte nous permet de rÃ©concilier besoins industriels, bien-Ãªtre animal et objectifs climatiques. Nous remercions nos partenaires pour cette rÃ©alisation exemplaire Â», ajoute JÃ¶rg Schmitt, Environment & Sustainability Manager chez NestlÃ© Allemagne.

Confort des animaux et rÃ©silience Ã©nergÃ©tique

Le projet rÃ©sulte dâ€™un partenariat Ã©troit entre BayWa r.e., NestlÃ© Allemagne et le producteur laitier local Gerhard Metz, qui investit parallÃ¨lement dans de nouveaux bÃ¢timents dâ€™Ã©levage. Cette coopÃ©ration a permis de concevoir un vÃ©ritable modÃ¨le hybride â€“ baptisÃ© Â« Cow-PV Â» â€“ qui amÃ©liore Ã la fois le confort des animaux et la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique de lâ€™industrie.

Â« Ce projet incarne la synergie entre agriculture durable et Ã©nergies renouvelables. En collaboration avec NestlÃ©, nous dÃ©montrons quâ€™il est possible de repenser lâ€™usage des terres agricoles au service du climat et du monde rural Â», dÃ©clare Stephan Schindele, Head of Product Management Agri-PV chez BayWa r.e. Au-delÃ de lâ€™approvisionnement local de lâ€™usine, lâ€™installation agrivoltaÃ¯que de Biessenhofen contribue aussi Ã lâ€™Ã©lectrification du site, dÃ©jÃ engagÃ©e avec lâ€™installation rÃ©cente dâ€™une pompe Ã chaleur haute performance. NestlÃ© prÃ©voit par ailleurs que 100 % de ses sites globaux soient alimentÃ©s en Ã©lectricitÃ© renouvelable dâ€™ici fin 2025.