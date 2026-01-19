LTE, Les Traqueurs d’Energie : Atlantic Palissades

Les Traqueurs d’Énergies (LTE) sont un acteur local innovant des énergies renouvelables, basé à Ploërmel (Morbihan, Bretagne). Depuis 2008, l’entreprise conjugue expertise technique, approche humaine et ambition écologique pour proposer des solutions photovoltaïques sur-mesure, notamment des trackers solaires et des palissades solaires.

Depuis bientôt 18 ans, la société bretonne LTE vise à « traquer l’énergie de demain » en accompagnant particuliers et professionnels vers une transition énergétique durable, fondée sur des solutions innovantes, locales et respectueuses de l’environnement. L’un des points forts de LTE est son innovation technologique. « La R&D occupe une place centrale dans la stratégie LTE. Développement de nouveaux prototypes, amélioration constante des trackers et palissades, diversification des usages et intégration de nouvelles technologies : l’innovation est le moteur de l’entreprise » confirme Jean-Paul Boulande, son directeur commercial.

Ecart de production entre panneaux en toiture et en palissade : environ 11%

LTE s’affiche ainsi comme précurseur en France dans la conception de trackers solaires et de palissades photovoltaïques. En tant que pionnier français, LTE a conçu et installé des trackers pour maximiser la production solaire, bien avant que cette technologie ne soit répandue. Côté palissade, la société détient un brevet important pour sa clôture solaire. Ce concept, développé par Hilaire Dacquait, le fondateur ingénieur-électrotechnicien, consiste en des panneaux photovoltaïques verticaux & horizontal montés sur poteaux, formant une clôture solaire ou clôture palissade. Dans les tests lancés, LTE a mesuré la production de cette clôture solaire : sur une période donnée, la palissade a produit presque autant que des panneaux posés sur un toit — l’écart n’était que d’environ 11 %. « Les panneaux PaliSun® sont testés, par exemple avec des impacts. Nous avons signalé une baisse de production « mineure » lors de simulations de chocs, prouvant la solidité de la structure » poursuit Jean-Paul Boulande. LTE, propriétaire du brevet de la palissade solaire et créateur de la marque Palisun, structure aujourd’hui un véritable écosystème autour de ce produit unique.

Ambition de croissance

LTE étend progressivement son offre pour devenir un acteur global de la production solaire décentralisée : trackers solaires, palissades photovoltaïques, services SAV onduleurs, maintenance et accompagnement technique. L’entreprise renforce également sa présence locale tout en élargissant son portefeuille clients professionnels et institutionnels. Objectif 2026 : la création d’un réseau national de plus de 150 distributeurs afin d’assurer une couverture territoriale complète et homogène. Objectif 2027 : déploiement de la distribution à l’échelle européenne, avec une implantation prioritaire dans les pays les plus dynamiques sur le solaire intégré (IBS – Integrated Building Solar). LTE ne se limite pas à “poser des panneaux” — l’entreprise veut repenser la façon dont le photovoltaïque peut être intégré dans nos paysages (clôtures, palissades), tout en maintenant des performances élevées.