Feedgy rÃ©compensÃ© pour ses innovations : laurÃ©at du prix DÃ©ployabilitÃ© aux TrophÃ©es de l’Innovation du Forum EnerGaÃ¯a

Feedgy, spécialiste français de la modernisation des installations solaires (repowering), a été honoré lors de la première cérémonie des Trophées de l’Innovation du Forum EnerGaïa. Le Prix Déployabilité a été remis à Laurent Thibaudeau, PhD, Directeur de l’Innovation chez Feedgy, par Caroline Gignon, Responsable du Forum EnerGaïa, en reconnaissance des avancées remarquables de l’entreprise dans le domaine de l’agrivoltaïsme.

Les Trophées de l’Innovation mettent à l’honneur des solutions concrètes et prêtes à relever les défis énergétiques et agricoles. Parmi elles, Feedgy a été récompensé pour AgriPV, son module agrivoltaïque multi-breveté, une première mondiale certifiée TÜV Rheinland. Ce panneau combinent production d’énergie solaire et optimisation des rendements agricoles grâce à une technologie de pointe agissant sur le spectre lumineux. Fruit de dix années de recherche en photovoltaïque, photonique et agronomie, il offre une approche scalable et innovante pour maximiser les synergies entre énergie et agriculture. Laurent Thibaudeau, PhD, Directeur de l’Innovation de Feedgy, déclare :

“Recevoir ce prix est une reconnaissance majeure pour notre équipe et nos partenaires. Notre module agrivoltaïque incarne notre engagement à maximiser la performance et la durabilité tout en favorisant une synergie entre énergie et agriculture. Nous sommes fiers de contribuer à l’avenir des transitions énergétiques et agricoles en Europe.”

Une innovation au cœur de la transition agricole

Depuis 2015, Feedgy s’impose comme un acteur majeur en Europe, spécialisé dans les solutions intégrées pour les transitions énergétiques et agricoles. Avec des bureaux à Paris, Montpellier et Barcelone, Feedgy collabore à la création d’une filière européenne d’excellence. Leader reconnu avec plus de 300 projets de repowering à son actif, l’entreprise va encore plus loin grâce à son module AgriPV. Cette solution agrivoltaïque incarne parfaitement la synergie entre transition agricole et énergétique : elle permet aux agriculteurs de générer des revenus complémentaires tout en optimisant leur production. En parallèle, Feedgy innove sur le plan digital en intégrant des outils avancés d’analyse et de maintenance prédictive pour maximiser la performance des installations photovoltaïques.