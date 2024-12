IEL Etudes et Installations dÃ©ploie lâ€™autoconsommation collective (ACC)

Au sein des nouveaux locaux situés sur la commune de Pont Saint-Martin, les équipes de la filiale de IEL Etudes et Installations, dont le cœur de métier est la pose de centrale solaire sur les toits, ont tout naturellement doté leur bâtiment d’une centrale de 71 KWc. Déployée sur 650 m2 de toitures terrasses, cette installation produit chaque année 77 MWh, soit la consommation de 31 personnes, chauffage compris.

La production étant excédentaire par rapport aux besoins de l’entreprise, la filiale s’est orientée vers l’ACC : l’autoconsommation collective. Depuis le mois d’avril 2024, la production d’électricité réalisée par la toiture est prioritairement vendue en local auprès des entreprises voisines. L’excédent est vendu à EDF Obligation d’Achat. L’intérêt de ce dispositif (pouvant être mis en place après l’installation d’une centrale photovoltaïque) est de bonifier l’investissement réalisé. C’est aussi un pari gagnant pour les bénéficiaires, qui voient le prix du kWh diminuer et se stabiliser sur les années. Effectivement, l’énergie étant produite en local, elle n’est pas soumise aux fluctuations des prix du marché de l’énergie.

A Pont Saint-Martin c’est l’entreprise Sinéco Charpente, qui s’est lancée aux côtés de IEL Etudes et Installations dans l’autoconsommation collective. Ceci a été possible grâce à la proximité des bâtiments. Le producteur, filiale du groupe IEL, et le consommateur, Sinéco Charpente, adhèrent à une entité juridique (Personne Morale Organisatrice) afin d’avoir l’autorisation d’acheter/vendre en direct l’énergie. Des formalités administratives en voie de simplification couplées à des gains financiers et un ancrage en local, font de l’ACC un dispositif qui a le vent en poupe et se multiplie au sein des territoires.