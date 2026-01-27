Altarea Ã‰nergies Renouvelables met en service sa premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que au sol Ã  Caudecoste (47)

Altarea Ã‰nergies Renouvelables franchit une Ã©tape structurante de son dÃ©veloppement avec la mise en service de sa premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que au sol, situÃ©e Ã Caudecoste (47). EntrÃ©e en exploitation en janvier 2026, cette nouvelle centrale permet Ã Altarea Energies Renouvelables de complÃ©ter son positionnement sur lâ€™ensemble des solutions de production photovoltaÃ¯que et de contribuer aux besoins des territoires.

Avec 750 centrales photovoltaÃ¯ques en exploitation, reprÃ©sentant 130 MWcÂ installÃ©sÂ et plus de 800 Â MWcÂ de projets sÃ©curisÃ©s en dÃ©veloppement, Altarea Energies Renouvelables sâ€™impose comme un acteur significatif dans le secteur des Ã©nergies renouvelables et tÃ©moigne de son engagement concret pour la transition Ã©nergÃ©tique des territoires.

Une nouvelle installation au service de la transition Ã©nergÃ©tique locale

AprÃ¨s une phase de travaux lancÃ©e en mars 2025, la centrale photovoltaÃ¯que de Caudecoste est dÃ©sormais pleinement opÃ©rationnelle. DÃ©ployÃ©e sur une surface de 6,6 hectares, elle totalise environ 11 500 panneaux solaires pour une puissance installÃ©e de 7,16 MWc. Sa production annuelle est Ã©quivalente Ã la consommation Ã©lectrique de 1 585 foyers, contribuant concrÃ¨tement Ã lâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ© renouvelable du territoire. PensÃ©e dans une logique dâ€™intÃ©gration environnementale, la centrale sera exploitÃ©e selon un mode dâ€™entretien reposant en partie sur lâ€™Ã©co-pÃ¢turage par ovins, favorisant la prÃ©servation de la biodiversitÃ© et le respect des sols. Le projet permet Ã©galement la valorisation de terres auparavant inexploitÃ©es et gÃ©nÃ¨re un revenu complÃ©mentaire dâ€™environ 30 000 euros par an pour le territoire (commune, EPCI, dÃ©partement) participant ainsi Ã la dynamique Ã©conomique locale.

Altarea Ã‰nergies Renouvelables franchit une Ã©tape structurante au service de son ambition dans la production dâ€™Ã©nergie solaire

Avec la mise en service de cette premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que au sol, Altarea Ã‰nergies Renouvelables franchit une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©ploiement de son activitÃ©. Ce projet illustre sa capacitÃ© Ã conduire des projets complets sur cette typologie dâ€™actifs, de la conception Ã la mise en exploitation. Le tout en complÃ©ment des solutions dÃ©jÃ dÃ©veloppÃ©es par Altarea Energies Renouvelables en toitures photovoltaÃ¯ques, ombriÃ¨res, agrivoltaÃ¯sme et hangars agricoles. Ã€ travers ce projet, Altarea Ã‰nergies Renouvelables rÃ©affirme son ambition de contribuer concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique, en dÃ©veloppant des actifs Ã©nergÃ©tiques territoriaux crÃ©ateurs de valeur durable pour les collectivitÃ©s et les territoires. Â« La mise en service de notre premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que au sol Ã Caudecoste constitue une Ã©tape importante pour Altarea Ã‰nergies Renouvelables, souligne Edouard Fabry, directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Altarea Energies Renouvelables. Ce projet illustre notre capacitÃ© Ã dÃ©velopper et exploiter des actifs Ã©nergÃ©tiques performants, respectueux de lâ€™environnement et crÃ©ateurs de valeur durable pour les territoires. En Ã©largissant notre savoir-faire nous rÃ©affirmons notre ambition de contribuer concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique, au plus prÃ¨s des besoins locaux Â».