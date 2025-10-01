En juin 2025, le solaire a reprÃ©sentÃ© la principale source d’Ã©lectricitÃ© de l’UE avec 22 % du mix Ã©nergÃ©tique

Au deuxiÃ¨me trimestre 2025, 54% de l’Ã©lectricitÃ© nette produite dans l’UEÂ provenait deÂ sources renouvelables, soit une augmentation par rapport aux 52,7 % enregistrÃ©s au mÃªme trimestre de 2024. Cette augmentation est principalement due Ã l’Ã©nergie solaire, qui a gÃ©nÃ©rÃ© un total de 122 317Â (GWh) au deuxiÃ¨me trimestre 2025, soit 19,9 % du mix de production Ã©lectrique total.

Juin 2025 a mÃªme Ã©tÃ© le premier mois de l’histoire oÃ¹ l’Ã©nergie solaire (22 %) Ã©tait la principale source d’Ã©lectricitÃ© produite dans l’UE, devant le nuclÃ©aire (21,6 %), l’Ã©olien (15,8 %), l’hydraulique (14,1 %) et le gaz naturel (13,8 %).Â Parmi les pays de l’UE, au deuxiÃ¨me trimestre 2025, le Danemark affichait la plus forte part d’Ã©nergies renouvelables dans la production nette d’Ã©lectricitÃ©, avec 94,7 %, suivi de la Lettonie (93,4 %), de l’Autriche (91,8 %), de la Croatie (89,5 %) et du Portugal (85,6 %). Les parts d’Ã©nergies renouvelables les plus faibles ont Ã©tÃ© enregistrÃ©es en Slovaquie (19,9 %), Ã Malte (21,2 %) et en TchÃ©quie (22,1 %).

Dans 15 pays de l’UE, la part des sources d’Ã©nergie renouvelables dans la production nette d’Ã©lectricitÃ© a augmentÃ© au deuxiÃ¨me trimestre 2025. Les plus fortes hausses en glissement annuel ont Ã©tÃ© enregistrÃ©es au Luxembourg (+13,5%) et en Belgique (+9,1%), tous deux dus Ã l’augmentation de l’Ã©nergie solaire.Â La majeure partie de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite Ã partir de sources renouvelables provient de lâ€™Ã©nergie solaire (36,8 %), de lâ€™Ã©nergie Ã©olienne (29,5 %) et de lâ€™Ã©nergie hydraulique (26,0 %), suivies des combustibles renouvelables (7,3 %) et de lâ€™Ã©nergie gÃ©othermique (0,4 %).