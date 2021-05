Fair Play For Planet dÃ©cerne son label Ã  l’Olympique Lyonnais

Après avoir été audité pendant deux mois, le club de football, l’Olympique Lyonnais, a reçu le label FPFP** Certifié Engaged, récompensant son engagement écoresponsable. Fair Play For Planet a été notamment sensible à la démarche de développement durable de l’Olympique Lyonnais qui est totalement intégrée dans les différents process du club, en incluant les collaborateurs, les collectivités et les partenaires.



L’Olympique Lyonnais a en particulier créé autour de son stade implanté dans l’Est de la métropole Lyonnaise, un jardin pédagogique, avec un rucher, un site de compostage et un parcours éducatif sur les enjeux environnementaux. Le club fait attention à n’utiliser aucun produit phytosanitaire pour l’entretien de la pelouse du Groupama Stadium. Et il a su développer un plan vélo, via OL Vallée, avec des pistes cyclables autour du stade et un parking à vélo couvert, ouvert 7j/7, avec 500 places.



Installation de solutions photovoltaïques à horizon 2022 sur OL Vallée

Fair Play For Planet a identifié quelques axes de progression sur lesquels l’Olympique Lyonnais s’est engagé à travailler : une optimisation du tri sélectif pour les déchets des spectateurs ; une offre d’alimentation durable dans l’enceinte du stade ; la production sur site de l’énergie renouvelable consommée par le club (installation de solutions photovoltaïques à horizon 2022 sur OL Vallée) ; et l’objectif de 90 % des déplacements (supporters et collaborateurs) en mobilité active et partagée d’ici 3 à 4 ans – à noter qu’une enquête mobilité sera réalisée sur la saison 2021-2022. Le label est décerné pour une période de 2 ans, à l’issue de laquelle un nouvel audit est mené afin de déterminer si le club peut conserver son label et progresser dans les différents niveaux (Player, Engaged, Confirmed).

Concilier sport et environnement

« L’Olympique Lyonnais mérite amplement le label FPFP qui récompense tout le travail déjà accompli », estime Julien Pierre, fondateur de Fair Play For Planet. « Nous avons été impressionnés par leur engagement et les dispositifs déjà mis en place pour faire progresser les enjeux environnementaux dans le club et son écosystème. Même s’il reste encore des actions à mettre en place, leur démarche est un exemple et montre qu’il y a bien des solutions pour concilier sport et environnement ». « L’obtention de ce nouveau label FPFP souligne l’engagement de l’ensemble des composantes du groupe OL. Il récompense l’investissement au quotidien de nos équipes pour trouver les solutions justes et adaptées qui nous permettent d’évoluer vers des comportements toujours plus vertueux et durables. Nous devons prendre en compte les bouleversements rapides qui façonnent notre monde pour changer les mentalités et construire aujourd’hui un modèle responsable pour les générations futures », a réagi Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais.