EDF Pulse & You mise sur l’investissement participatif oÃ¹ le crowdfunding ouvert Ã  tous pour soutenir des projets EnR

Afin de démocratiser l’accès au crowdfunding, EDF Pulse & You vient de lancer un portail dédié aux investissements participatifs du groupe : « EDF Pulse & You Investissements Participatifs ». Un outil pour une épargne responsable !

Près de 85 milliards d’euros sont aujourd’hui accumulés par les français sur leurs comptes courants et leurs différents livrets d’épargne. En effet, les mesures sanitaires ont largement ralenti les habitudes de consommation et ont contraint les particuliers à épargner. Par ailleurs, depuis quelques années, les projets de crowdfunding suscitent un fort intérêt des consommateurs, en particulier sur les sujets humanitaires, solidaires ainsi qu’environnementaux. Fort de ce constat, EDF Pulse & You propose à tous la possibilité d’investir dans des projets innovants via une plateforme accessible à tous, pédagogique et engageante pour la transition énergétique.

Démocratiser l’investissement dans les EnR

Depuis 2016, EDF a ouvert le financement de ses projets, en faveur du développement des énergies renouvelables, aux particuliers. Avec ce nouveau portail, l’objectif est de faire connaître les projets en France et leurs enjeux au plus grand nombre. Les projets proposés à la souscription sur le portail sont à la fois portés par EDF et ses filiales dérégulées dans les domaines : solaire, éolien et transition énergétique. Ils sont locaux afin de favoriser la proximité avec les investisseurs. L’offre, EDF Pulse & You Investissements Participatifs, s’adresse donc aux particuliers, déjà investisseurs ou non, avec la possibilité de souscrire à de petits montants, afin de donner la possibilité à tous d’investir à toute échelle dans des projets qui ont du sens.

La plateforme d’investissements participatifs d’EDF Pulse & You c’est :

Un moyen d’agir pour la transition énergétique

Un projet local, concret et visé par des organismes de crowdfunding indépendants

Une rémunération attractive avec un risque limité

Un investissement accessible à toutes les bourses

Un accès facilité aux investissements

L’enjeu auquel répond le portail d’investissements participatifs d’EDF Pulse & You est le rayonnement du principe de crowdfunding, en le rendant à la fois accessible et bénéfique pour chacun. A travers cette plateforme, EDF Pulse & You s’engage à investir dans des projets répondant aux problématiques écologiques et environnementales actuelles.