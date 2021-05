Supersola, le panneau solaire prÃªt Ã  lâ€™emploi et abordable arrive en France

Le panneau solaire Supersola Plug & Play qui s’installe en moins de 15 minutes sur une simple prise électrique arrive en France. Le consommateur peut attendre des économies de 10% sur sa facture d’électricité et peut économiser les frais d’installation par rapport à une installation classique. Détails !

Supersola, la start-up néerlandaise CleanTech basée à La Haye aux Pays-Bas qui souhaite rendre l’énergie solaire accessible à tous avec son panneau solaire à prix abordable et prêt à l’emploi, a démarré sa campagne de pré-vente pour le marché français. Après deux ans de prototypage et de perfectionnement de son produit au sein de l’accélérateur Yes-Delft ! aux Pays-Bas, Supersola livrera ses panneaux aux foyers français juste à temps pour le beau soleil rayonnant de juillet.

Un panneau simple et convivial

Le Supersola est né du désir de fabriquer un produit de consommation à partir de panneaux solaires. Les panneaux solaires sont considérés comme complexes et coûteux par le consommateur qui a du mal à savoir par où commencer avec les panneaux solaires. C’est pourquoi Supersola a conçu un panneau solaire particulièrement simple et convivial. Pourquoi la France? “Ayant travaillé dans l’industrie solaire et pour ENGIE, je suis arrivé à la conclusion que les prix élevés de l’électricité en France et la forte irradiation solaire faisaient de la France l’endroit idéal pour développer notre activité. Le Supersola ayant une puissance de 310Wc, le consommateur français peut s’attendre à une économie de 10%, ce qui, sur une facture d’électricité croissante, devient un montant plus élevé chaque année”, explique Julius Smith, fondateur et PDG de Supersola.

Un système Plug & Play plébiscité par le CES de Las Vegas

Ce qui distingue le panneau de Supersola, c’est son système révolutionnaire Plug & Play qui rend le panneau prêt à l’emploi – il suffit d’une simple “prise électrique”. Conçu par son fondateur et expert en énergies renouvelables, Julius Smith, ce système innovant permet d’installer le panneau en moins de 15 minutes. Comme il le dit lui-même, “la Supersola peut être installé par n’importe qui, même par votre enfant”, sans avoir recours à des connaissances spécialisées. En 2018, Le Parisien et Sciences et Avenir ont sélectionné le panneau de Supersola comme l’une des innovations les plus excitantes du Consumer Electric Show de Las Vegas, le plus grand salon du monde consacré à l’électronique grand public. Depuis lors, Supersola a réussi à intégrer les commentaires constructifs de ses clients, à augmenter la taille du panneau et à créer une base plus haut de gamme. Le module Supersola sera, dans un premier temps, distribué sur Internet via le site de l’entreprise, puis dans un second temps dans certaines réseaux de la grande distribution du bricolage et de l’équipement de la maison. Son prix : 699 euros TTC. Pour permettre à Supersola de rayonner sur le marché !