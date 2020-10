Faciliter les Ã©conomies dâ€™Ã©nergie et optimiser lâ€™Ã©nergie solaire avec lâ€™application SMA Energy

L’énergie du soleil sert-elle en ce moment à laver le linge ou est-elle injectée dans le système de stockage à batterie ? Les propriétaires de maisons qui produisent leur propre énergie solaire veulent également savoir ce qu’il en advient. Pour ces citoyens engagés dans la lutte pour la protection du climat, SMA a conçu la nouvelle application SMA Energy. Elle permet de visualiser la production et l’utilisation d’énergie solaire, le taux d’autoconsommation ainsi que la quantité d’énergie prélevée sur le réseau. Si l’installation comprend un système de stockage à batterie, l’application indique également son état de charge. Avec l’application SMA Energy, les conducteurs de véhicules électriques qui ont installé le nouveau SMA EV Charger peuvent également planifier confortablement la recharge de leur véhicule depuis leur mobile et utiliser au maximum l’énergie solaire, bien moins onéreuse.

Dans le sillage de l’application SMA 360°, développée pour offrir un service d’assistance complet aux installateurs dans leur travail au quotidien, l’application SMA Energy a été conçue pour répondre aux besoins des propriétaires d’installation photovoltaïque et faciliter les économies d’énergie. L’interface graphique intuitive offre une visualisation simple de toutes les données énergétiques essentielles présentes sur le portail en ligne SMA Sunny Portal. Outre la production énergétique actuelle, l’autoconsommation et l’énergie restante prélevée sur le réseau électrique public, l’affichage indique également l’empreinte carbone laissée par le foyer depuis le début de la production d’énergie solaire. Les personnes équipées d’un système de stockage à batterie pour utiliser au maximum une énergie solaire et durable peuvent également en consulter l’état de charge. Avec l’application SMA Energy, les conducteurs de véhicules électriques qui utilisent le nouveau SMA EV Charger peuvent désormais planifier en toute simplicité la recharge de leur véhicule, en fonction de leurs besoins.

«L’application SMA Energy va permettre à nos clients de profiter encore plus facilement de leur SMA Energy System. En effet, tous les consommateurs d’énergie du foyer reliés au Sunny Home Manager pourront bientôt être gérés par l’intermédiaire de l’application », explique Benjamin Blaurock, chef de produit chez SMA. « L’historique du bilan énergétique et des coûts est très pratique pour tous les utilisateurs de l’application qui veulent économiser encore plus d’énergie. Il révèle les équipements gourmands en énergie et permet ainsi d’éviter les gaspillages. ». L’application SMA Energy est disponible depuis le 12 octobre dernier en France et en Belgique dans les boutiques d’applications Androïd et iOs.