Apex Energies rÃ©alise pour la premiÃ¨re fois une serre photovoltaÃ¯que en ArdÃ¨che

Une première pour Apex Energies : la construction d’une serre maraîchère solaire située en Ardèche, en région Rhône-Alpes. Un projet prometteur qui en amène de très nombreux à venir !

Avec l’achèvement du projet Beauchastel, Apex Energies dévoile sa première serre photovoltaïque. Cette serre maraîchère s’étend sur une surface de 2,5 hectares, soit un équipement de 7500 panneaux photovoltaïques, représentant environ 5 terrains de football. La puissance totale de l’installation est de 2,5 MWc, ce qui équivaut à une production annuelle de 3 300 MWh/an. Pas moins de 80% de l’investissement réalisé est pris en charge par la revente d’électricité.

Des ouvrants programmables pour une meilleure gestion de l’hygrométrie

Mais un projet comme celui-ci, c’est également d’autres bénéfices pour le client à ne pas négliger. Cette serre vient en remplacement d’anciennes serres plastiques et offre une remise à niveau des équipements tout en économisant environ une tonne de plastique par an, et permet une modernisation des méthodes de production, une amélioration des rendements agricoles ainsi que de meilleures conditions de travail. L’installation a également l’avantage de protéger les cultures des intempéries, des oiseaux et ravageurs divers. La construction de la serre photovoltaïque rend possible la récolte de fraises et de framboises d’avril à août. Les façades et les toitures équipées d’ouvrants programmables permettent une gestion optimale de la température et de l’hygrométrie en fonction des conditions météorologiques.

« Allier agriculture et production d’énergies renouvelables »

« Nous sommes très fiers de la réalisation de cette serre photovoltaïque qui est la première d’une longue série. Cette installation tient compte d’une modernisation des équipements tout en respectant rigoureusement les contraintes environnementales. Les premières cultures effectuées dans ce nouveau bâtiment nous prouvent qu’il faut continuer à allier agriculture et production d’énergies renouvelables. Ce projet est un exemple pour Apex Energies ; il participe grandement à la croissance, mais surtout à la diversification de nos solutions photovoltaïques destinées au secteur agricole » déclare Pascal Marguet, Président d’Apex Energies. Le projet Beauchastel contribue à la promotion d’une production locale, propre et durable. Il a été construit dans le respect et la préservation de l’environnement, en prenant garde à ne couper aucun des arbres présents sur site, et en aménageant le fond du bassin de rétention pour créer un biotope susceptible d’accueillir les batraciens.