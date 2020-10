Partenariat SOLARWATT – KEBA : quand le solaire s’associe à l’e-mobilité

SOLARWATT confirme la signature d’un partenariat avec KEBA France, un des leaders mondiaux dans la fabrication de bornes de recharges intelligentes, pour aller plus loin dans l’électromobilité. La combinaison des systèmes photovoltaïques SOLARWATT et bornes de recharges KEBA offre ainsi aux véhicules électriques une mobilité plus écologique, plus économique et plus autonome, dans un contexte où l’engagement envers la transition écologique est érigé en axe stratégique de développement.

Avec l’immatriculation de 116 558 véhicules électrifiés entre janvier et septembre 2020, et l’enregistrement d’un bond spectaculaire de 206% le mois dernier par rapport à septembre 2019, le marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables connait aujourd’hui une croissance exponentielle. Une situation encouragée par des dispositifs de l’état en matière d’électromobilité (programme de soutien ADVENIR, équipements des immeubles neufs pour la recharge de véhicules électriques, Crédit Impôt Transition Energétique,

prime à la reconversion, bonus écologique, …) ainsi que le plan de relance annoncé par le gouvernement le 3 septembre dernier dans lequel un tiers du budget sera alloué aux transports et notamment aux aides à l’achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables, et au développement des points de recharge. “ La mobilité électrique évolue. Les flottes également. Nous trouvons aujourd’hui des véhicules de toutes tailles et pour tous les besoins, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, le marché est en phase d’atteindre une certaine maturité. Grâce à ce partenariat, nous bénéficions du réseau d’installateurs de confiance SOLARWATT et pouvons ainsi proposer nos solutions clés en main au plus grand nombre » confie Olivier Lambert, Technical Sales Manager France chez KEBA ”

Un partenariat en faveur de la Transition Energétique

Dans ce contexte et parce que le solaire photovoltaïque et l’électromobilité sont désormais complémentaires, SOLARWATT a sélectionné la station de recharge intelligente KEBA. Grâce à ce partenariat, les installateurs du réseau SOLARWATT proposent et équipent des installations photovoltaïques intégrant le système de recharge KEBA. Cette solution clé en main permet d’aller plus loin dans la mobilité électrique en utilisant l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques pour la recharge de véhicules électriques et hybrides avec une énergie propre et renouvelable. Reliée au gestionnaire d’énergie EnergyManager, la station de recharge KEBA est à la fois intelligente et communicante. Elle permet d’organiser le planning de recharge en fonction de la production disponible. “ Nous avons choisi de nous associer à KEBA que nous connaissons depuis de nombreuses années. Comme SOLARWATT, KEBA produit ses stations de recharges entièrement en Europe ; convaincu de son expertise pointue dans l’e-mobilité. Grâce à ce partenariat, nous élargissons notre gamme en proposant à nos clients une solution complète, 100% tournée vers les énergies renouvelables” s’enthousiasme Ian Bard, Directeur Général SOLARWATT France.