Courant Naturel : des offres groupÃ©es pour des produits PV Premium au juste prix de Toulouse Ã  Lyon en passant par Bordeaux

Depuis 2017, la société Courant Naturel réalise chaque année une campagne d’achats groupés à destination des particuliers. Courant Naturel joue sur l’effet d’échelle pour proposées des offres en autoconsommation très qualitatives et particulièrement attractives. Plus de mille cent familles en ont déjà profité en Haute-Garonne et dans le Tarn. Très attendue, la nouvelle campagne 2021- la cinquième -, s’est également ouverte aux régions lyonnaise et bordelaise. Plus de 500 familles supplémentaires vont profiter de ce très pertinent « business model » autour d’un slogan : « Prix juste, installations de qualité !

En 2007, Aurélien Fernandez crée dans le Tarn Courant Naturel, une société spécialisée dans le photovoltaïque, le solaire thermique et le petit éolien. Lors de l’année 2012, la société d’installation signe un partenariat avec le fabricant de modules photovoltaïques Sunpower. S’en suivent un recentrage de l’activité sur le photovoltaïque ainsi qu’une diversification de la clientèle à destination des collectivités et des entreprises.

A la conquête du Tarn, du Bordelais et du Lyonnais autour d’une démarche militante

En 2017, Paulo de Araujo, un ancien d’Airbus, rejoint Aurélien Fernandez. Avec son carnet d’adresse dans la besace. De nombreux collègues de Paulo de Araujo de chez Airbus étaient sensibles à l’idée de disposer d’une installation solaire sur leur toit. Qu’à cela ne tienne, Courant Naturel, grâce à son partenariat avec SunPower, met en place pour quelques dizaines d’employée du géant aéronautique une offre compétitive issue d’un achat groupé. Une réussite ! Le modèle était lancé et il est devenu récurrent. Tautologie gagnante via des offres groupées pour le particulier essentiellement en autoconsommation. Cela a bien fonctionné sur le territoire toulousain. « En 2020, nous avons organisé une 4ème campagne : plus de 420 personnes ont pu bénéficier de l’offre proposée. L’offre 2021 lancée en décembre dernier se poursuit. Notre contrat avec SunPower porte sur 2 MWc. Nous avons déjà plus de 350 devis signés sur une capacité d’offres totales de plus de 500 installations. Il faut dire que notre offre groupée Prémium compétitive est désormais proposée, outre la région toulousaine, dans le Tarn, le Bordelais et le Lyonnais. Nous élargissons notre périmètre d’action à deux autres grandes métropoles et leurs alentours. On se challenge autour d’une démarche réellement militante. Nous oeuvrons pour développer le photovoltaïque en essayant d’être efficients. C’est notre mantra » précise Paulo de Araujo. Trop peut-être parfois ! Le prix des installations peut choquer et en arrive à soulever des doutes et des incertitudes auprès des prospects. « A nous de rassurer, de donner confiance en notre offre. Heureusement, le bouche à oreille fonctionne à merveille. Ceux qui passent le pas et installe nos produits deviennent de formidables prescripteurs, autour d’un haut niveau de confiance » poursuit le chef d’entreprise.

Une offre hyper compétitive et immanquable sur Toulouse Métropole

Et ce coût des installations, parlons-en ! Courant Naturel propose un prix de 5390 € TTC pour un 2,87 kWc de haute performance – modules SunPower Maxeon 5 de 410 Wc avec micro onduleur intégré en usine et un rendement de 22% – garanti 25 ans avec compris toute la partie administrative auprès des mairies et le raccordement avec Enedis. « C’est bien simple, IKEA est 50% plus cher que nous avec un 3 kWc à près de 9000 euros. L’essentiel de nos installations est réalisé en autoconsommation avec des taux d’autoconsommation compris entre 30 et 70% avec vente de surplus à 10 centimes d’euro le kWh pour un temps de retour entre huit et neuf ans. Le taux de rentabilité de ce placement dans l’énergie solaire est assez élevé : entre 7 % et 10 % garantis sans risque avec le rachat contractualisé sur 20 ans du surplus et surtout l’autoconsommation qui fige le prix d’une électricité qui ne va cesser d’augmenter au fil des ans » analyse Paulo de Araujo. Et ce temps de retour justement sera encore raccourci cette année pour les habitants de la métropole toulousaine (voir encadré). Toulouse Métropole a en effet décidé de soutenir les installations solaires photovoltaïques. « Entre l’aide d’Etat à un peu plus de 1000 euros et la prime de Toulouse Métropole, le prix de nos installations de 3 kWc avec du SunPower se situe aux alentours des 3200 € TTC . Difficile de faire mieux » conclut Paulo de Araujo. Avec de tels arguments, la 5ème campagne d’achats groupés de Courant Naturel ne peut qu’être un succès. Tant il est vrai que l’électricité solaire est un Courant Naturel…

Encadré

Les aides locales sur Toulouse et le Bordelais : des primes pour un retour sur investissement dès six ans pour le solaire photovoltaïque

Dans le cadre du Plan de relance adopté en juin dernier par la Toulouse Métropole, le Conseil métropolitain du 15 octobre 2020 a voté la mise en place de nouvelles mesures visant à accélérer la transition énergétique et écologique sur son territoire. Parmi elle, une prime au solaire photovoltaïque allant jusqu’à 25 % du coût de l’installation est accordée aux administré(e)s des 37 communes de Toulouse Métropole décidant d’équiper leur foyer de panneaux solaires sur la période 2020-2021. Avec des conditions pour plafonner l’aide bien entendu ! Si le montant de l’investissement hors taxe réalisé par le bénéficiaire est inférieur au coût moyen constaté d’une installation de même type, alors l’aide est de 25 % du montant de l’investissement. La bonne affaire ! Elle permet ainsi aux habitants de la métropole d’obtenir un retour sur investissement en seulement cinq ans après avoir équipé leur foyer de panneaux photovoltaïques avec notamment une offre comme celle de Courant Naturel. Une première historique sur le marché français, puisque sans cette prime une installation solaire est rentable au bout d’une dizaine d’années en moyenne.

En Gironde, des aides locales sont également mise en place. Marénov de Bordeaux Métropole consiste en une aide de 50% TTC plafonnée à 1000 € pour l’autoconsommation, sous condition de ressources, à savoir un revenu fiscal de référence inférieur à 80 000 €. Pour la communauté d’agglomération du Libournais, c’est une aide de 20% TTC plafonnée à 2000 € toujours pour l’autoconsommation et ce sans conditions de ressources.