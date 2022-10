Face Ã  la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique, Dijon MÃ©tropole apporte une RESPONSE avec lâ€™autoconsommation collective

Le projet d’autoconsommation collective de Dijon Métropole concerne près de de 500 logements et 1100 habitants. Il prévoit le déploiement de deux îlots à énergie positive sur le quartier prioritaire de Fontaine d’Ouche. Les deux îlots produiront ainsi 20% d’énergie en plus qu’ils n’en consommeront et permettront de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre. Et un quartier prioritaire de Dijon de devenir modèle européen d’autoconsommation collective via la démarche RESPONSE !

« RESPONSE est une démarche exemplaire et totalement innovante qui fait de Dijon un laboratoire d’expérimentations, une ville-pilote à l’échelle européenne. Nous avons choisi de développer cette nouvelle approche énergétique au cœur de Fontaine d’Ouche, quartier prioritaire en pleine transformation qui est en train de devenir un modèle en France et en Europe pour la production locale d’énergie et l’autoconsommation collective. RESPONSE témoigne de notre capacité à promouvoir des solutions nouvelles pour une réelle transition écologique de notre territoire, accessible à tous les habitants. » François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, ne cache pas sa satisfaction de voir fleurir une telle opération d’autoconsommation collective sur son territoire de cœur, ses terres d’élection.

Des citoyens des acteurs de leur consommation énergétique

L’opération d’autoconsommation collective se déploie à l’heure actuelle sur le quartier de Fontaine d’Ouche de Dijon. La production solaire couvrira 14 bâtiments du quartier, c’est ce qui en fait l’un des plus grands sites d’autoconsommation de France. L’ensemble de ces bâtiments consomment annuellement 1 000 MWh/an. La production permettra de couvrir 300 MWh/an de cette consommation. Plus de 40% de l’électricité consommée annuellement par les bâtiments sera ainsi produite localement. Grâce à la future installation de batteries de stockage innovantes (seconde vie, Redoxflow…), 98% de la production solaire sera autoconsommée localement. L’économie réalisée sera d’environ 50 k€TTC/an. L’opération regroupe 487 logements ainsi que les bâtiments municipaux du quartier. Plus de 1100 habitants vont devenir acteurs de leur consommation d’énergie. À travers le projet RESPONSE, Dijon métropole fait des citoyens des acteurs de leur consommation énergétique et de la transition énergétique un enjeu collectif pour le territoire. L’énergie produite sera directement consommée par les habitants utilisateurs :

• Le matin : la consommation est supérieure à la production locale. Les bâtiments sont alimentés en énergie par le réseau électrique et par l’énergie stockée.

• Durant la journée : la production locale est supérieure à la consommation. Les bâtiments sont alimentés par l’énergie solaire et l’excédent est stocké dans les batteries et les ballons d’eau chaude.

• Le soir : la production locale réduit fortement. L’énergie stockée est alors utilisée pour répondre aux besoins des bâtiments. Le réseau électrique assure la fourniture du complément nécessaire.

En choisissant Fontaine d’Ouche comme quartier pilote pour le projet RESPONSE, la métropole démontre que la transition énergétique peut bénéficier à tous les habitants, quel que soit leur revenu.

Un véritable laboratoire d’expérimentation grandeur nature

L’année 2022 est une année charnière qui démontre l’urgence à mener une politique de sobriété énergétique et de lutte active contre le changement climatique. Dans ce contexte, la production locale d’énergie renouvelable apparaît comme un levier essentiel d’adaptation et de résilience des territoires. En tant que ville phare du programme RESPONSE-H2020 avec la ville de Turku en Finlande, Dijon a un rôle de leader à jouer pour inspirer les collectivités françaises et européennes sur la production locale d’énergie verte. Dijon sera un véritable laboratoire d’expérimentation grandeur nature, avec environ 80 innovations testées pour construire une métropole neutre en carbone.

Encadrés

Convention d’autoconsommation entre Enedis et la ville de Dijon

Le lancement du programme d’autoconsommation collective se concrétise par la mise en place d’une convention de partenariat entre la ville de Dijon et Enedis. La convention a pour objectif de régir les échanges d’information entre le gestionnaire de réseau (ENEDIS) de distribution et la personne morale organisatrice (PMO), à savoir la ville de Dijon, afin d’affecter la production solaire aux différents consommateurs en fonction de ce qu’ils consomment au même moment. La personne morale définit dans la convention l’ensemble des règles de répartition de l’énergie produite. Deux autres conventions, dans le cadre du projet RESPONSE, seront signées avec ENEDIS, la première avec Grand Dijon Habitat, la seconde avec Orvitis.

3 questions à Robert Poggi, directeur régional d’Enedis

Pourquoi avez-vous choisi d’être partenaire de ce projet ?

En 2019, la métropole de Dijon a montré sa confiance envers Enedis avec la signature du nouveau contrat de concession pour les 25 prochaines années. Cette confiance est basée sur notre rôle de service public, mais également sur celui qui consiste à être un service public engagé sur les enjeux majeurs de la transition énergétique. De ce fait, Enedis est un partenaire auprès de la métropole de Dijon pour l’accompagner sur tous les projets en lien avec la transition énergétique, dont RESPONSE.

Quelles solutions allez-vous déployer dans le quartier ?

H2020-RESPONSE, est un challenge pour Enedis car elle représente la plus grosse opération d’autoconsommation collective au niveau national. En tant que gestionnaire du réseau électrique, Enedis sera responsable des études de raccordement et de l’alimentation des panneaux solaires, ainsi que des bornes de recharge intelligentes au réseau de distribution électrique. Nous allons également en tant que service public dédié à la transition écologique, mettre à disposition de la métropole de Dijon, toutes les données nécessaires pour la conception des plateformes « Air-Energie-Climat » et « Mobilisation citoyenne ».

Quels bénéfices pour le quartier et ses habitants ?

Pour Enedis, il existe deux bénéfices pour le quartier et ses habitants. Le premier, faire de ce projet de rénovation des bâtiments, une opportunité pour rendre concrète la transition énergétique, et une fierté pour ses habitants. Le deuxième, faire d’H2020-RESPONSE, un atout pour la connaissance et la montée en compétences sur les métiers de demain sur la transition énergétique et écologique, pour les habitants de la Fontaine d’Ouche, et développer ainsi une dynamique concrète de pédagogie, de formation et d’emplois à leur destination.