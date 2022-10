2 nouveaux avis techniques pour les procÃ©dÃ©s SoprasolarÂ® Fix Evo et Evo Tilt

Soprasolar, leader français en matière d’étanchéité photovoltaïque et filiale solaire du groupe Soprema, vient d’obtenir deux nouveaux avis techniques. L’entreprise enrichit ainsi son offre de procédés visés en « technique courante » à destination principalement de bâtiments de très grande taille, à destination logistique, industrielle, ou commerciale. De quoi répondre aux exigences d’un marché en plein essor !

Si la législation et le contexte actuel stimulent le déploiement de centrales photovoltaïques sur les constructions neuves, leur généralisation reste néanmoins conditionnée par des problématiques d’assurance. Conscient de ces exigences, Soprasolar® répond par ces deux nouveaux avis techniques avec une offre adaptée aux besoins de chaque bâtiment, avec un accompagnement technico-commerciale dédié par affaire.

Véritables gages de fiabilité et de performance, ces deux nouvelles certifications obtenues en juin et octobre 2022 par Soprasolar® crédibilisent encore davantage les procédés Soprasolar® Fix Evo et Evo Tilt, en augmentant leur domaine d’emploi :

• Référencement de bacs support d’étanchéité dits « grandes portées » pour les bâtiments de très grande taille, de deux fournisseurs distincts,

• Référencement de bacs support d’étanchéité de trois fournisseurs distincts,

• Référencement de différents types d’isolant de trois fournisseurs distincts,

• Validation de projets sur toute zone de vent et de neige,

• Accompagnement technico-commercial dédié pour chaque affaire.

Les systèmes Soprasolar® Fix Evo et Evo Tilt bénéficient par ailleurs d’un rapport de classement feu « BROOF(t3) » justifiant de leur tenue au feu en provenance de l’extérieur, dans le respect de la réglementation en vigueur. Avec ces deux nouveaux avis techniques, Soprasolar® propose la plus large gamme de procédés photovoltaïques pour toitures terrasses du marché, via des solutions :

• Assurables,

• Compétitives,

• Facile à mettre en œuvre et à entretenir,

• Bénéficiant d’une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires (FDES), permettant de calculer l’impact carbone global du procédé.

Encadré

Quid de Soprasolar®, la filiale du Groupe SOPREMA ?

Créée en 2008, SOPRASOLAR®, filiale du Groupe SOPREMA, a su s’imposer comme le leader sur le marché français des solutions solaires photovoltaïques sur toitures-terrasses. Soprasolar® représente aujourd’hui :

• 3 800 références,

• 10 millions de m² de surface de toiture,

• La mise en service de 500 MWc de puissance,

• Le tout, sans aucun sinistre.

L’entreprise met son expertise et son savoir-faire au service de tous les projets, de la conception à l’exécution, à travers un accompagnement personnalisé et une approche globale