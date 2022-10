Akuo inaugure un projet de stockage aux Tonga et un projet éolien aux USA

Le même jour, à deux endroits opposés du globe, le Groupe Akuo inaugure deux centrales : la plus grande centrale de stockage par batteries du Pacifique-Sud au Royaume de Tonga et l’une des plus grandes fermes éoliennes des Etats-Unis, au Texas. Chacune, répond aux besoins de leur territoire et se positionne au service des populations locales.

C’est là où le soleil se lève que le Groupe Akuo débute sa journée emblématique : à Tonga, Akuo et Tonga Power Limited, l’opérateur public du réseau, inaugurent Tonga 1 & 2, le plus grand dispositif de stockage d’énergie par batterie du Pacifique Sud, pour une capacité totale de 29,2 MWh / 16,5 MW.

Le plus grand système de stockage du Pacifique Sud

Les deux centrales de stockage par batterie sont composées de Storage GEM®, la technologie innovante de conteneurs modulaires de stockage développée et fabriquée par le Groupe Akuo. C’est au total 8 conteneurs qui ont été installés : 3 Storage GEM® pour Tonga 1, et 5 pour Tonga 2. Marqué par la période de crise sanitaire, le déploiement de ces deux projets pour le compte de Tonga Power Limited, signés respectivement en juillet et en novembre 2019, a été en grande partie piloté à distance, à l’aide d’une forte adaptabilité des méthodes et de l’organisation du chantier. Les équipes du groupe Akuo ont démontré leur expertise sans faille pour la gestion d’un tel chantier dans des conditions extrêmes.

Ces deux centrales ont d’ores et déjà eu l’occasion de prouver leur résilience. En effet, l’éruption volcanique du 15 janvier dernier, qui a provoqué un tsunami dévastant les côtes de l’archipel et coupant le pays du reste du monde, n’a pas affecté leur bon fonctionnement. Les deux centrales ont pu continuer à opérer et ainsi contribué à la stabilité du réseau les jours suivant la catastrophe : ces deux centrales sont la démonstration de la pertinence du stockage pour assoir l’indépendance énergétique de territoires insulaires

« Chaque électron vert remplace une goutte de pétrole »

Là où le soleil se couche, le Groupe Akuo termine sa journée en inaugurant avec ses partenaires la centrale éolienne ‘Escalade’. Akuo a été en charge de l’assistance à maitrise d’ouvrage sur le chantier et poursuit la maintenance de la centrale. D’une capacité de 336 MW, cette centrale fait partie des 10 plus importantes par sa taille dans le pays.“Inaugurer ces deux projets aux antipodes du globe n’est pas un hasard mais est le fruit d’un militantisme assumé du Groupe : permettre à chaque citoyen de disposer d’une énergie propre et locale où qu’il soit. A ce titre, nous sommes fiers d’apporter des électrons verts au citoyen texan comme au citoyen de Tonga. Chaque électron vert remplace une goutte de pétrole et c’est précisément ce qui nous anime” commente Eric Scotto, Président du Groupe Akuo. “C’est parce que nos équipes sur le terrain abordent les relations territoriales avec professionnalisme, respect et engagement depuis 15 ans, que nous sommes en mesure aujourd’hui d’accélérer la croissance du Groupe. Nous disposons aujourd’hui, grâce à leur expertise, d’un portefeuille de projets en développement de 10GW. Par ailleurs, ces équipes ont démontré toute leur excellence dans les phases de construction mais aussi de gestion d’actifs, qui sont aujourd’hui reconnues par des partenaires exigeants désireux de s’engager dans la transition énergétique” poursuit Eric Scotto.