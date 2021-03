Budget participatif de la RÃ©gion ÃŽle-de-France : derniers jours pour voter pour son projet prÃ©fÃ©rÃ© !

Lancée le 10 février, la session de vote du second budget participatif de la Région Île-de-France se clôturera le lundi 8 mars 2021. A l’issue des votes, la Région financera jusqu’à 100% des investissements dans les projets écologiques locaux (projets allant jusqu’à 10 000 euroscomme un abri à vélos, un compost collectif, des jardins partagées etc.). Avec 66 000 votes enregistrés, la première session avait permis à 472 projets de se réaliser, partout sur le territoire Francilien. Pour cette deuxième édition, 721 projets sont présentés au vote des Franciliens, toujours sur les 5 thématiques proposées : l’alimentation, la biodiversité et les espaces verts ; la propreté, la prévention des déchets et l’économie circulaire ; la mobilité propre, les énergies renouvelables et enfin la santé environnementale.

Ma Région et Moi : 3 lauréats du budget participatif Environnement

Parmi les premiers lauréats accompagnés par la Région, on trouve :

La SPA de Gennevilliers (92), qui va construire un refuge animalier durable grâce à des toitures végétalisées et des panneaux photovoltaïques,

La mairie de Brueillet (91) qui propose des abris à vélos sécurisés aux abords de la gare et en centre-ville,

et l’association Agrof’île (77) qui ambitionne de faire revivre la vigne francilienne grâce à la biodiversité locale.

La Région Île-de-France met son budget participatif sous le signe de l’écologie : 500 millions d’euros sur 5 ans. Tous les Franciliens peuvent prendre part à cette démarche citoyenne régionale, inédite en France, en proposant des projets qui préservent l’environnement ou en votant pour leurs préférés.

